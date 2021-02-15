Вдова Кобзона вперше показала сина, про якого досі не було відомо

Неллі Кобзон розсекретила родинну таємницю

Вдова Йосипа Кобзон Неллі, яка нещодавно висловилася про нові стосунки , вийшла в світ з прийомним сином, про якого раніше нічого не було відомо.

Як зізналася Неллі в ефірі програми " Ти не повіриш ", Свого часу вони разом з чоловіком всиновили хлопчика.

"Це наш з Йосипом Давидовичем прийомний син. Він нам дістався дитиною ", – прокоментувала вдова Кобзона.

Неллі Кобзон з прийомним сином Фото: Скріншот з YouTube

Неллі Кобзон з прийомним сином Фото: Скріншот з YouTube

Як розповіла Неллі, прийомний син живе у Вірменії. Коли він приїжджає до Росії, вона намагається проводити з ним більше часу.

Нагадаємо, що Неллі вийшла заміж за Йосипа Кобзона в 1971 році. Вони випадково познайомилися на творчому вечорі в Москві. Молодша за нього на 13 років, Неллі спочатку виходила заміж "за розрахунком". Пізніше, як вона сама говорила, прийшла і велика любов. Неллі народила артистові сина Андрія та доньку Наталю.

Раніше в Мережі ходили чутки про те, що у Юлії Началова після смерті народилася дитина.

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