Меган Фокс подарувала новому бойфренду амулет з краплею своєї крові

Незвичайний презент акторка зробила з нагоди свята

Зірка "Трансформерів" Меган Фокс, колишній чоловік якої розповів про свій новий роман, зробила дивовижний подарунок своєму бойфренду на День закоханих. Зірка вручила реперу Колсону Бейкеру, відомому як Machine Gun Kelly, підвіску. Але дивина полягає в тому, що на цьому амулеті крапля крові самої Меган Фокс.

"Я ношу твою кров у себе на шиї", – написав репер в Instagram і опублікував фото з подарунком.

Колсон Бейкер и Меган Фокс Фото: instagram.com/machinegunkelly

Мабуть, так закохані закріпили свої почуття. Колсону Бейкеру сподобався подарунок.

Амулет Колсона Бейкера з краплею крові Меган Фокс Фото: instagram.com/machinegunkelly

До речі, Меган Фокс і її бойфренд не єдині зірки, які практикують такі подарунки. В кінці 90-х Анджеліна Джолі зі своїм колишнім чоловіком Біллі Бобом Торнтоном теж зробили один одному презенти – медальйони з краплями крові. Тоді теж виявилося, що ця ідея належала самій акторці. Здається, зіркам подобаються такі ритуали.

Раніше ми повідомляли, як Меган Фокс допомагає бойфренду впоратися з наркозалежністю.

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