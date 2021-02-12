Маму Наташі Корольової порівняли з Фіоною з "Шрека": фото

Невже схожа?

До свого 75-річчя Людмила Поривай, мати співачки Наташі Корольової, влаштувала собі романтичну фотосесію з квітами. Яскрава фотосесія – відмінна ідея для подарунка до Дня всіх закоханих. До речі, ми підібрали 14 класних ідей, як разом з коханим провести 14 лютого.

І поки всі захоплюються зовнішнім виглядом і романтичним образом Людмили в її 75, деякі в Мережі вже встигли порівняти її з принцесою Фіоною з мультика "Шрек".

Мати Наташі Корольової Людмила і принцеса Фіона з мультфільму "Шрек" Фото: instagram.com/koroleva__star

"Фіона вже не та", "Схожа на Фіону", "Фіона", – пишуть коментатори.

Скріншот: Facebook

Не тільки мати Наташі Корольової порівнювали з відомими персонажами. Так, нещодавно ми розповідали, що шанувальники Наташі Корольової порівняли її нову зачіску зі стрижкою юного Джастіна Тімберлейка.

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