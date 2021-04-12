У Мережу просочилося фото бюджетного смартфона Samsung Galaxy S21 FE

Користувачі отримають шикарну начинку і дизайн нового смартфона

Нещодавно в Мережі з'явилися фотографії нового смартфона від Lenovo, який буде схожий на бутерброд . І ось тепер блогери оприлюднили фото, як буде виглядати новий смартфон Galaxy S21 FE від Samsung. Ця модель матиме всі флагманські фішки, але за доступні гроші.

Про це повідомляє Voice.com.

У 2020 році Samsung випустив на ринок смартфон Galaxy S20 FE. Позначення FE розшифровується, як Fan Edition. Виробник вирішив за прийнятні гроші дати покупцям можливість користуватися смартфоном з флагманським дизайном і шикарною начинкою всередині. Фанатам бренду дуже сподобалися такі кроки, а тому Samsung вирішив випустити в 2021 році смартфон Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE Фото: .voice.com

За даними блогерів, задня панель нового смартфона виконана з матового скла, а сам пристрій буде в металевому каркасі.

Samsung Galaxy S21 FE Фото: .voice.com

Примітно, що деякі оглядачі порівнюють новий Galaxy S21 FE з Galaxy S21. Вони називають новинку мало не копією попередника. Але це лише на перший погляд. Наприклад, в S21 виступ камери з металевого каркаса смартфона, а ось в S21 FE він інтегрований і виступає прямо із задньої панелі.

До того ж новинка трохи більше за розмірами, ніж попередник. Висота на 4 мм більше, а ширина – на 3,3 мм, а ось товщина така ж.

Дисплей в Galaxy S21 FE буде на 6,4 дюйма, а у Galaxy S21 було 6,2 дюйма. У Fan Edition одиночна селфі-камера з перфорацією по центру.

Samsung Galaxy S21 FE Фото: .voice.com

Основна камера має три об'єктиви і спалах. Головна камера може бути на 64 Мп. Працювати смартфон зможе за допомогою процесора Snapdragon 888. Поки точно невідомо, скільки коштуватиме новинка, але є думки серед експертів, що виробник зупиниться на ціні в 700 доларів.

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