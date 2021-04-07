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У смартфон можна закачати мобільний додаток про Чорнобильську катастрофу: як це зробити

Сьогодні, 17:19

За допомогою цієї програми можна дізнатися все про Чорнобильську катастрофу

Нещодавно ми повідомляли про різні додатки для смартфона, які повинні бути у кожного. Тепер цей список однозначно можна поповнити AR-додатком Chоrnobyl App. За допомогою нього ви дізнаєтеся дуже багато нового про Чорнобильську катастрофу.

Додаток про Чорнобиль
Додаток про Чорнобиль
Фото: Depositphotos

Зокрема, напередодні 35-ої річниці Чорнобильської трагедії, розробники запустили мобільний AR-додаток Chоrnobyl App.

Chernobyl App
Chernobyl App

Ця програма допоможе кожному бажаючому віртуально побувати в зоні відчуження. Допоможе це зробити доповнена реальність, яка є в додатку. Щоб додаток Chernobyl App став доступним користувачам, на це пішло два роки.

У додатку використані багато документів про катастрофу, які раніше були засекречені. Також в ньому є аудіогіди, панорами, 3D-моделі, AR-об'єкти.

Chernobyl App
Chernobyl App

На сьогоднішній день додаток Chernobyl App вже можна скачати в App Store і Google Play. На вибір є дві мови – українська та англійська. Крім цього, додатком можна користуватися навіть без інтернету, тому що він працює також в режимі гіда.

Chernobyl App
Chernobyl App

Також ми повідомляли про те, що Apple назвала найкращі програми та ігри в 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ультрабюджетні смартфони можна вибрати до трьох тисяч гривень.

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