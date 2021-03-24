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Як правильно використовувати технології і не потрапити на інтернет-шахраїв: поради Віталія Шкільного

Сьогодні, 16:17

Телеведучий активно використовує можливості інтернету

З 22 березня в Україні стартував європейський тиждень цифровий грамотності, мета якого надихнути і навчити людей цифровим навичкам. Відомий ведучий ранкових випусків "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Віталій Школьний на прикладі своєї сім'ї доводить, що опанувати цифрові навички зовсім не складно і необхідно, особливо під час пандемії.

Телеведучий активно використовує можливості інтернету. Купує техніку, книги, а зараз і продукти, щоб уникнути соціальних контактів. І вчить цифровим навичкам своїх батьків для того, щоб убезпечити їх від коронавирусу і, щоб зробити їх життя більш соціалізованим.

Телеведучий Віталій Школьний
Телеведучий Віталій Школьний
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Пандемія і нескінченні локдауни занурили в мережевий світ і моїх батьків. У мене вони в групі ризику по цілій низці приписів, тому охоче погодилися цифровізовуватися. Послугою-піонером стала оплата комунальних послуг. Навіщо стояти в чергах і платити за комісію банкам? Нині всі платежі через банківські програми та спеціальні сервіси. Особливе захоплення викликало додаток "Дія". Паспорт, код і, що важливо, водійські посвідчення в смартфоні. Тішиться головним чином тато, – все необхідне в кишені. В "Дія" всі також подали заявки на вакцинацію. Стала в чергу не виходячи з дому навіть бабуся, восени будемо справляти 84 роки", – розповідає Віталій Школьний

Також ведущий радить кожному активному користувачеві інтернету бути обережним і остерігатися шахраїв, які полюють за довірливими покупцями.

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"Інтернет, безумовно, вселюдське благо, однак варто не забувати – в ньому останнім часом відмінно себе почувають шахраї. Щоб не потрапити в пастку, варто пам'ятати кілька простих правил. Ними користуюся сам і навчив рідних. По-перше, берегти особисті дані – на смартфоні повинен стояти пін. Код необхідно встановити і на кожну з програм, що мають доступ до вашого гаманця. У повідомленнях не передавати дані банківських карт, а співробітники фінустанов по телефону або в месенджерах ніколи їх не питають, це доля шахраїв. Сайти, де мають намір здійснити оплату повинні бути надійними. У адреси надійної сторінки завжди стоїть значок "замка". Якщо його немає на добре знайомих сайтах – нині у них проблеми, з платежами варто почекати", – поділився порадами Віталій Школьний.

Раніше повідомлялося, що у шахраїв з'явилася нова схема обману: як гаджети можуть стати шматком пластика .

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технології інтернет шахраї
Джерело: Сьогодні
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