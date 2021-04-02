Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

ТОП-5 смартфонів до 5 тисяч гривень

Сьогодні, 13:31

За ці гроші користувач отримає смартфон з камерою на 48 Мп і з хорошими характеристиками для роботи

Ринок смартфонів розвивається шаленими темпами і зараз добротний телефон можна купити навіть за 3 тисяч гривень. А ось якщо ви маєте в своєму розпорядженні 5 тисяч гривень, є можливість придбати смартфон з відмінними характеристиками і з дуже хорошою камерою. Ми підібрали ТОП-5 смартфонів за 5 тисяч гривень.

смартфони
смартфони
Фото: Сьогодні

Samsung Galaxy A12 4 / 64GB

Екран діагоналлю 6,5 дюймів з роздільною здатністю 1600х720.

Оперативна пам'ять на 4 Гб, а вбудованої пам'яті на 64 Гб, але її можна розширити за рахунок microSD до 1 Тб, чого конкуренти запропонувати не можуть, адже у них максимум до 512 Гб. Операційна система Android.

Камера в цьому смартфоні на 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальна на 8 Мп.

Процесор MediaTek Helio P35 з частотою роботи 2.3 ГГц + 1.8 ГГц. Є також сканер відбитків пальців.

Акумулятор ємністю 5000 мА * год.

Вартість – 5 тисяч гривень.

Samsung Galaxy A12 4 / 64GB
Samsung Galaxy A12 4 / 64GB
Фото: samsung.com

Xiaomi Redmi 9T 4/64 Carbon Gray

Діагональ екрану 6,53 дюйми з роздільною здатністю 2340х1080.

Оперативна пам'ять на 4 Гб, а вбудованої 64 Гб, але можна розширити на 512 Гб за допомогою microSD.

Процесор Qualcomm Snapdragon 662 з частотою роботи 2.0 ГГц + 1.8 ГГц. Операційна система Android.

У порівнянні з конкурентами в цьому смартфоні дуже велика ємність акумулятора – 6000 мА * ч.

Камера на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальна на 8 Мп.

Є функція розблокування по обличчю, а також сканер відбитків пальців.

Вартість становить 5 тисяч гривень.

Xiaomi Redmi 9T 4/64 Carbon Gray
Xiaomi Redmi 9T 4/64 Carbon Gray
Фото: xiaomi.ua

Nokia 5.4 4 / 64GB Polar Night

Екран діагоналлю 6,39 дюймів спільно з роздільною здатністю 1560х720.

Оперативна пам'ять тут встановлена на 4 Гб, що менше, ніж у його деяких конкурентів. Вбудована пам'ять – 64 Гб, але її можна розширити на 512 Гб за допомогою microSD.

Операційна система працює на Android, а процесор встановлений Qualcomm Snapdragon 662. Частота процесора – 4 x 2.0 ГГц + 4 x 1.8 ГГц.

Камера 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп дозволяє робити досить якісні знімки. Фронтальна камера на 16 Мп.

Втім, у порівнянні з конкурентами у Nokia 5.4 досить середній акумулятор на 4000 мА * ч.

Вартість становить 5 тисяч гривень.

Motorola G9 Play Forest Green

Діагональ екрану – 6,5 дюймів з роздільною здатністю 1600х720.

Оперативна пам'ять на 4 Гб дозволяє смартфону досить швидко працювати, а об'єм вбудованої пам'яті становить 64 Гб. Втім, її можна розширити ще на 512 Гб за допомогою microSD.

Процесор – Qualcomm Snapdragon 662 з частотою роботи 4 x 2.0 ГГц + 4 x 1.8 ГГц.

Камера в цьому смартфоні на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Ємність акумулятора становить 5000 мА * ч.

Вартість становить 4700 гривень.

Motorola G9 Play Forest Green
Motorola G9 Play Forest Green
Фото: motorola-u.com

Tecno Camon 16 SE 6 / 128GB Cloud White

Діагональ екрану в цьому смартфоні становить 6,8 дюймів, а роздільна здатність – 1640х720.

Оперативна пам'ять тут 6 Гб, а вбудована пам'ять для зберігання даних і роботи системи – 128 Гб. Втім, її можна розширити ще на 256 Гб за допомогою microSD.

Процесор в Tecno Camon 16 SE встановлений MediaTek Helio G70, а частота процесора 2.0 ГГц + 1.7 ГГц.

Камера тут добротна на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + AI, а фронтальна камера на 16 Мп.

Для таких характеристик встановлено досить потужний акумулятор на 5000 мА * ч.

Вартість становить 5 тисяч гривень.

Смартфон Tecno Camon 16 SE
Смартфон Tecno Camon 16 SE
Фото: tecno-mobile.com.ua

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пандемія розкрутила ринок платних додатків для гаджетів. Стільки ніколи не продавали.

Також ми повідомляли про те, що в Мережу злили фото нового iPhone 13 Pro – що зміниться в дизайні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Android смартфони
Реклама

Новини партнерів

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 05:01Психо

Гороскоп на сьогодні 2 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, не лінуйтеся!

Вчора, 16:19Зірково

Російський співак показав фото Лариси Доліної без фотошопу

Вчора, 14:20Смачно

Хочете ідеальних сирників? Запам'ятовуйте лайфхаки від відомих українських кулінарів

Вчора, 12:47Фаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Вчора, 11:45Зірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

Вчора, 11:29Зірково

MONATIK вперше показав обличчя обох синів і кадр розпису в РАГСі з дружиною (фото)

Вчора, 10:18Смачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

Вчора, 09:31Зірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

Вчора, 06:10Events

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Вчора, 05:00Events

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

31 березняEvents

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

31 березняЗірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

31 березняЗірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

31 березняФаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

31 березняСмачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

Новини партнерів

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Знаки Зодиака, которые с возрастом становятся привлекательнее
Знаки Зодиака, которые с возрастом становятся привлекательнее
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти