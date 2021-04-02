ТОП-5 смартфонів до 5 тисяч гривень

За ці гроші користувач отримає смартфон з камерою на 48 Мп і з хорошими характеристиками для роботи

Ринок смартфонів розвивається шаленими темпами і зараз добротний телефон можна купити навіть за 3 тисяч гривень. А ось якщо ви маєте в своєму розпорядженні 5 тисяч гривень, є можливість придбати смартфон з відмінними характеристиками і з дуже хорошою камерою. Ми підібрали ТОП-5 смартфонів за 5 тисяч гривень.

смартфони Фото: Сьогодні

Samsung Galaxy A12 4 / 64GB

Екран діагоналлю 6,5 дюймів з роздільною здатністю 1600х720.

Оперативна пам'ять на 4 Гб, а вбудованої пам'яті на 64 Гб, але її можна розширити за рахунок microSD до 1 Тб, чого конкуренти запропонувати не можуть, адже у них максимум до 512 Гб. Операційна система Android.

Камера в цьому смартфоні на 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальна на 8 Мп.

Процесор MediaTek Helio P35 з частотою роботи 2.3 ГГц + 1.8 ГГц. Є також сканер відбитків пальців.

Акумулятор ємністю 5000 мА * год.

Вартість – 5 тисяч гривень.

Samsung Galaxy A12 4 / 64GB Фото: samsung.com

Xiaomi Redmi 9T 4/64 Carbon Gray

Діагональ екрану 6,53 дюйми з роздільною здатністю 2340х1080.

Оперативна пам'ять на 4 Гб, а вбудованої 64 Гб, але можна розширити на 512 Гб за допомогою microSD.

Процесор Qualcomm Snapdragon 662 з частотою роботи 2.0 ГГц + 1.8 ГГц. Операційна система Android.

У порівнянні з конкурентами в цьому смартфоні дуже велика ємність акумулятора – 6000 мА * ч.

Камера на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальна на 8 Мп.

Є функція розблокування по обличчю, а також сканер відбитків пальців.

Вартість становить 5 тисяч гривень.

Xiaomi Redmi 9T 4/64 Carbon Gray Фото: xiaomi.ua

Nokia 5.4 4 / 64GB Polar Night

Екран діагоналлю 6,39 дюймів спільно з роздільною здатністю 1560х720.

Оперативна пам'ять тут встановлена на 4 Гб, що менше, ніж у його деяких конкурентів. Вбудована пам'ять – 64 Гб, але її можна розширити на 512 Гб за допомогою microSD.

Операційна система працює на Android, а процесор встановлений Qualcomm Snapdragon 662. Частота процесора – 4 x 2.0 ГГц + 4 x 1.8 ГГц.

Камера 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп дозволяє робити досить якісні знімки. Фронтальна камера на 16 Мп.

Втім, у порівнянні з конкурентами у Nokia 5.4 досить середній акумулятор на 4000 мА * ч.

Вартість становить 5 тисяч гривень.

Motorola G9 Play Forest Green

Діагональ екрану – 6,5 дюймів з роздільною здатністю 1600х720.

Оперативна пам'ять на 4 Гб дозволяє смартфону досить швидко працювати, а об'єм вбудованої пам'яті становить 64 Гб. Втім, її можна розширити ще на 512 Гб за допомогою microSD.

Процесор – Qualcomm Snapdragon 662 з частотою роботи 4 x 2.0 ГГц + 4 x 1.8 ГГц.

Камера в цьому смартфоні на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Ємність акумулятора становить 5000 мА * ч.

Вартість становить 4700 гривень.

Motorola G9 Play Forest Green Фото: motorola-u.com

Tecno Camon 16 SE 6 / 128GB Cloud White

Діагональ екрану в цьому смартфоні становить 6,8 дюймів, а роздільна здатність – 1640х720.

Оперативна пам'ять тут 6 Гб, а вбудована пам'ять для зберігання даних і роботи системи – 128 Гб. Втім, її можна розширити ще на 256 Гб за допомогою microSD.

Процесор в Tecno Camon 16 SE встановлений MediaTek Helio G70, а частота процесора 2.0 ГГц + 1.7 ГГц.

Камера тут добротна на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + AI, а фронтальна камера на 16 Мп.

Для таких характеристик встановлено досить потужний акумулятор на 5000 мА * ч.

Вартість становить 5 тисяч гривень.

Смартфон Tecno Camon 16 SE Фото: tecno-mobile.com.ua

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