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Що робити, якщо смартфон впав у воду: покрокова інструкція

Сьогодні, 12:41

Якщо смартфон впав у воду, то це ще не привід купувати собі новий телефон

Нещодавно ми давали пораду про те, як почистити клавіатуру ноутбука в домашніх умовах . Тепер чергова слушна порада для тих, хто впустив свій смартфон у воду. Не поспішайте прощатися з "потопельником", адже його ще можна повернути до життя. Причому, впоратися з цим може практично кожен.

Смартфон у воді
Смартфон у воді
Фото: pixabay.com

Багато з нас потрапляли в ситуацію, коли з якихось причин смартфон падав у воду. Але мало хто може відразу зорієнтуватися, що робити, якщо телефон опинився у воді. У ці моменти дорога кожна хвилина, адже чим швидше ви зробите потрібні дії, тим більша ймовірність врятувати телефон. А тепер покрокова інструкція, що потрібно робити.

1. Як тільки смартфон потрапив у воду, його потрібно негайно звідти витягти.

2. Вимкніть смартфон, натиснувши кнопку "Вимкнути". Якщо цього не зробити, може статися замикання в самому пристрої і після цього його вже навряд чи можна повернути до роботи.

3. В ідеалі, звичайно, вилучити батарею зі смартфона, який впав у воду. Зробити це непросто, адже потрібна спеціальна викрутка і вправність. Але якщо ви все ж вилучите акумулятор зі смартфона, це значно підвищить шанси на його подальшу роботу.

4. Далі покладіть смартфон в сухому місці, щоб він швидше висох. Якщо на смартфоні є чохол, то потрібно негайно його зняти – так волога буде швидше випаровуватися з пристрою. Фахівці радять помістити намоклий смартфон в рис або ж в сіль. Ці харчові компоненти швидко візьмуть на себе усю вологу, що допоможе пристрою скоріше висохнути.

5. Також перед тим, як залишати смартфон сушитися, потрібно вийняти з нього всі карти пам'яті, а також SIM-карту. Фахівці також радять протерти ці картки легким розчином спирту, щоб в подальшому не було окислення карток.

Чого не потрібно робити

Багато хто вважає, що намоклий смартфон можна просушити феном і він відразу буде працювати. Але це помилка. Вся річ у тім, що якщо направити фен на смартфон, то потік теплого повітря просто розжене воду по всьому пристрою, а це ще більше погіршить ситуацію. Тому забудьте про фени, а просто залиште смартфон висохнути самостійно.

Крім того, є також думки, що смартфон можна просушити в мікрохвильовій печі, але навіть не думайте про цей метод. Смартфон в мікрохвильовці зламається остаточно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тепер за допомогою смартфона можна віртуально побувати в зоні відчуження. Для цього створили спеціальний додаток.

Раніше ми також повідомляли про те, які ультрабюджетні смартфони можна вибрати до трьох тисяч гривень.

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