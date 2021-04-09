Як зробити скріншот екрану на смартфоні: покрокова інструкція

Для того, щоб зробити скріншот екрану на смартфоні, слід виконати кілька легких кроків

Нещодавно ми давали лайфхак, як врятувати смартфон, який впав у воду. Тепер же дамо слушну пораду, як зробити скріншот на смартфоні, адже деякі користувачі або не знають, що така функція є в телефоні, або просто не знайомі з її роботою. Самі ж скріншоти дуже корисні для обміну інформацією з близькими.

Смартфон Фото: unsplash.com

Отже, для початку розглянемо, як зробити скріншот на смартфонах, що працюють на операційній системі Android.

1. Затисніть кнопку живлення на кілька секунд. Також є інший спосіб – натиснути одночасно кнопку живлення і зменшення гучності, утримуючи кілька секунд. У різних смартфонах функція скріну екрану вмикається по-різному.

2. Після натискання кнопок у правій частині дисплея з'явиться вікно, в якому вам запропонують вимкнути телефон, перезавантажити його або зробити знімок екрана. Натискаємо на останню функцію.

3. Відразу ж після цього буде зроблений скріншот дисплея. У багатьох смартфонах практично одночасно після знімка екрана користувачеві навіть пропонується відредагувати скрін. Для цього варто натиснути "Відредагувати", що з'явиться зверху у вікні. Ця функція дозволить обрізати скріншот так як вам потрібно.

Як зробити скріншот екрану Фото: Сьогодні

4. Для того, щоб знайти збережений скріншот, потрібно зайти в додаток "Фото".

додаток Фото Фото: Сьогодні

5. Потім потрібно вибрати "Бібліотека". У цій вкладці вибираєте "Скріншоти" і переглядаєте потрібні скріни.

Скріншоти Фото: Сьогодні

6. Вибравши потрібний скріншот, ви зможете відредагувати фото при потребі, а також відправити його своїм друзям за допомогою соціальних мереж.

Як робити скріншоти на iPhone

Щоб зробити скріншот на iPhone з функцією Face ID потрібно одночасно затиснути бічну кнопку, а також кнопку збільшення гучності. Після цього на екрані з'явиться мініатюра, натиснувши на яку ви зможете переглянути знімок.

Кнопки iPhone

А ось створення скріну на iPhone за допомогою функції Touch ID робиться наступним чином. Затисніть кнопку "Додому" і бічну кнопку. Після цього скріншот буде готовий, а в нижньому кутку з'явиться мініатюра, натиснувши на яку можна переглянути скрін.

Скріншот

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