Як власноруч наклеїти захисне скло на смартфон, щоб не переплачувати (відео)

Щоб не переплачувати за послугу поклейки захисного скла на смартфон, це можна зробити самому

Ми вже писали про те, які смартфони можна купити до 5 тисяч гривень . Але для того, щоб мобільний телефон був добре захищений від ударів і падінь, на нього необхідно наклеїти захисне скло. Причому, робити це можна самому, щоб значно здешевити процес. Ми розповімо, як за невелику вартість наклеїти скло на свій смартфон.

Захисне скло Фото: Скріншот з YouTube

У два-три рази дешевше, ніж в магазині

Середня вартість захисного скла на смартфон в спеціалізованих магазинах стартує від 200 гривень. А якщо модель смартфону одна з найновіших, ціна може бути ще вища. Плюс за те, щоб скло наклеїти, попросять ще мінімум 50-100 гривень. У підсумку, захист смартфону обійдеться в 250-300 гривень, а то й більше. Звичайно, це можна зробити навіть в підземних переходах, де постійно працюють кіоски з продажу захисних стекол. На місці його і наклеять. Але вартість також буде не нижче 200 гривень. І це якщо пощастить.

Тому, щоб здешевити цей процес, можна замовити захисне скло самому. В середньому в Інтернеті його можна замовити за 80-100 гривень, а якщо брати скло універсальне, яке підходить для багатьох моделей, ціна за нього може бути навіть 40-50 гривень. Причому, цей товар можна забрати самому за допомогою самовивозу з офісу або складу. Але навіть якщо зробити замовлення за допомогою пошти, чиї послуги будуть коштувати від 20 до 40 гривень в залежності від самого поштового оператора, то все одно остаточна вартість скла вийде близько 100 гривень. Що, як мінімум в два рази дешевше, ніж воно коштує в спеціалізованому магазині.

Не торкайтеся руками периметру скла

Ну а далі справа за малим. У комплекті із захисним склом йдуть спеціальні серветки, якими потрібно протерти екран вашого смартфону. Спочатку використовуємо вологу серветку, а потім – суху. Також потрібно застосувати спеціальний стікер, який допоможе позбавити екран від смітинок і пилу. Після цього беремо саме захисне скло і відриваємо від нього захисну стрічку. Далі акуратно кладемо скло на екран смартфону. Важливо не торкатися пальцями периметру скла, а тримати його потрібно за бічні частини. Після того, як скло пристане до екрану, потрібно швиденько пройтися по склу сухою серветкою, докладаючи невеликі зусилля. Таким чином ви захистите скло від повітряних бульбашок, які можуть бути під ним.

Як наклеїти захисне скло на смартфон

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