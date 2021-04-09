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Как сделать скриншот экрана на смартфоне: пошаговая инструкция

Сегодня, 15:36

Для того, чтобы сделать скриншот экрана на смартфоне, следует выполнить несколько легких шагов

Недавно мы давали лайфхак, как спасти смартфон, который упал в воду. Теперь же дадим дельный совет, как сделать скриншот на смартфоне, ведь некоторые пользователи либо не знают, что такая функция есть в телефоне, либо просто не знакомы с ее работой. Сами же скриншоты очень полезны для обмена информацией с близкими.

Смартфон
Смартфон
Фото: unsplash.com

Итак, для начала рассмотрим, как сделать скриншот на смартфонах, работающих на операционной системе Android.

1. Зажмите кнопку питания и удерживайте ее несколько секунд. Также есть другой способ – нажать одновременно кнопку питания и уменьшения громкости, удерживая несколько секунд. В различных смартфонах функция скрина экрана включается по-разному.

2. После нажатия кнопок в правой части дисплея появится окно, в котором вам предложат выключить телефон, перезагрузить его или сделать снимок экрана. Нажимаем на последнюю функцию.

3. Сразу же после этого будет сделан скриншот дисплея. Во многих смартфонах практически одновременно после снимка экрана пользователю даже предлагается отредактировать скрин. Для этого стоит нажать "Отредактировать" на появившемся сверху окне. Эта функция позволит обрезать скриншот так как вам нужно.

Как сделать скриншот экрана
Как сделать скриншот экрана
Фото: Сегодня

4. Для того, чтобы найти сохраненный скриншот, нужно зайти в приложение "Фото".

Приложение Фото
Приложение Фото
Фото: Сегодня

5. Затем нужно выбрать "Библиотека". В этой вкладке выбираете "Скриншоты" и просматриваете нужные скрины.

Скриншоты
Скриншоты
Фото: Сегодня

6. Выбрав нужный скриншот, вы сможете отредактировать фото при надобности, а также отправить его своим друзьям с помощью социальных сетей.

Как делать скриншоты на iPhone

Чтобы сделать скриншот на iPhone с функцией Face ID нужно одновременно зажать боковую кнопку, а также кнопку увеличения громкости. После этого на экране появится миниатюра, нажав на которую вы сможете просмотреть снимок.

Кнопки iPhone
Кнопки iPhone

А вот создание скрина на iPhone с помощью функции Touch ID делается следующим образом. Зажмите кнопку "Домой" и боковую кнопку. После этого скриншот будет готов, а в нижнем углу появится миниатюра, нажав на которую можно просмотреть скрин.

Скриншот
Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, как в домашних условиях почистить клавиатуру ноутбука.

Кроме того, мы сообщали о том, как собственноручно наклеить защитное стекло на смартфон, чтобы не переплачивать.

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