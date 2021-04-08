Nokia презентувала 6 смартфонів з потужними камерами: що ще за характеристиками

Нові смартфони мають хороші камери, а також потужні процесори, але ціна телефонів трохи кусається

Поки компанія LG вирішила закрити свій бізнес смартфонів, інші виробники раз у раз виводять на ринок свої новинки. Nokia представила відразу шість нових смартфонів. Розповідаємо, які характеристики у новинок.

смартфони Nokia Фото: Сьогодні

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Nokia поділила свої нові смартфони на серії – Х, G і С.

У смартфонах Nokia Х10 і Nokia Х20 встановлено однакові процесори – Snapdragon 480, які підтримують 5G.

У моделі Х10 є два варіанти начинки – з оперативною пам'яттю на 4 Гб або на 6 Гб, а також вбудованою пам'яттю на 64 Гб або на 128 Гб. У свою чергу модель Х20 має характеристики кращі – мінімум 6 Гб оперативної пам'яті або 8 Гб. В обох версіях вбудована пам'ять на рівні 128 Гб.

Х10 і Х20 мають досить великий екран на 6,67 дюймів, а розширення становить 2400х1080 пікселів. Камери з оптикою ZEISS, яка вважається однією з кращих в світі. У Х10 встановлено основну камеру на 48 Мп. Плюс до цього – надширококутна камера на 5 Мп, а також два датчика на 2 МП для макрозйомок. Фронтальна камера в цій моделі на 8 Мп.

У свою чергу у Х20 камера вже на 64 Мп, а також надширококутна камера на 5 Мп і два датчика на 2 МП для макрозйомок. Причому, фронтальна камера тут на 32 Мп.

На європейський ринок обидва смартфони надійдуть у продаж в травні, а вартість за Х10 складе від 310 євро, а за Х20 – від 350 євро.

Nokia Х20 Фото: nokia.com

Середній сегмент смартфонів Nokia представляє серія G. Тут стоять екрани на 6,5 дюймів. У G10 – потрійна камера на 13Мп + 2Мп + 2Мп. Цей смартфон не підтримує 5G, як дорожча серія Х. Процесор тут встановлений MediaTek G25. Оперативної пам'яті на 4 Гб, а вбудованої – на 64 Гб.

Смартфон G20 має такі ж характеристики, як і G10, а відмінність лише в камері, яка тут встановлена на 48 Мп. Вартість смартфонів серії G – від 150 євро.

Nokia G20 Фото: nokia.com

І нарешті сама бюджетна серія – С. Смартфон С20 оснащений оперативною пам'яттю на 2 Гб, а камера тут всього на 5 Мп. Він буде випускатися в двох версіях – з вбудованою пам'яттю на 16 Гб і на 32 Гб. Вартість – від 80 євро.

Nokia C20 Фото: nokia.com

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які смартфони можна купити до 5 тисяч гривень.

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