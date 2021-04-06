Революція в світі смартфонів: новий телефон ОРРО буде без кнопок

Зараз в одній з китайських компаній працюють над таким революційним рішенням

Поки в смартфонах, які працюють на Android час від часу відбуваються глобальні збої, виробники телефонів вдосконалять свої продукти. Наприклад, незабаром на ринку може з'явитися смартфон без кнопок і навіть без роз'єму для зарядки. Революційне рішення хоче впровадити компанія Орро.

Фото: Android Authority

Про це повідомляє " Аndroid Аuthority ".

Орро вирішила зробити революцію в світі смартфонів. Китайський виробник вирішив створити смартфон, який не матиме різних роз'ємів, а також механічних кнопок. Таким чином навіть заряджатися новий пристрій буде без проводу.

Втім, китайський виробник все ж має намір залишити можливість зарядити новий смартфон навіть за допомогою дроту. Для цього буде зроблений спеціальний USB-роз'єм, який приховають, як кажуть експерти, особливим способом. Є припущення, що це може бути спеціальна зарядка, яка закріплюється на смартфоні за допомогою магнітів.

У новому смартфоні також зроблять так звану підекранну камеру для селфі, а датчики основної камери будуть взагалі непомітні, оскільки їх заховають за допомогою електрохромного скла.

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