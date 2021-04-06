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Революція в світі смартфонів: новий телефон ОРРО буде без кнопок

Сьогодні, 18:04

Зараз в одній з китайських компаній працюють над таким революційним рішенням

Поки в смартфонах, які працюють на Android час від часу відбуваються глобальні збої, виробники телефонів вдосконалять свої продукти. Наприклад, незабаром на ринку може з'явитися смартфон без кнопок і навіть без роз'єму для зарядки. Революційне рішення хоче впровадити компанія Орро.

Фото: Android Authority

Про це повідомляє " Аndroid Аuthority ".

Орро вирішила зробити революцію в світі смартфонів. Китайський виробник вирішив створити смартфон, який не матиме різних роз'ємів, а також механічних кнопок. Таким чином навіть заряджатися новий пристрій буде без проводу.

Втім, китайський виробник все ж має намір залишити можливість зарядити новий смартфон навіть за допомогою дроту. Для цього буде зроблений спеціальний USB-роз'єм, який приховають, як кажуть експерти, особливим способом. Є припущення, що це може бути спеціальна зарядка, яка закріплюється на смартфоні за допомогою магнітів.

У новому смартфоні також зроблять так звану підекранну камеру для селфі, а датчики основної камери будуть взагалі непомітні, оскільки їх заховають за допомогою електрохромного скла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на iPhone 13 встановлять новітні дисплеї від Samsung.

Також ми повідомляли, що WhatsApp зникне зі смартфонів.

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