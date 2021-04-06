Як самостійно почистити клавіатуру ноутбука (відео)

Клавіатуру потрібно регулярно чистити інакше вона може навіть зламатися

Ми вже писали про те, як самостійно наклеїти захисне скло на свій смартфон , а тепер даємо ще один лайфхак – як власноруч почистити клавіатуру ноутбука або комп'ютера від бруду і пилу. Поради дуже прості і не займуть багато часу.

Як почистити клавіатуру ноутбуку Фото: Скріншот з YouTube

Потрібен регулярний догляд за клавіатурою

Клавіатура в ноутбуці або в комп'ютері є дуже важливим елементом в роботі пристрою, а тому за нею як слід потрібно доглядати. У клавіатурі завжди накопичується велика кількість крихт і пилу. Також в ній можуть бути навіть волосся з брів і вій, адже фактично голова користувача завжди знаходиться практично над самою клавіатурою.

Тому перше, що потрібно зробити перед очищенням клавіатури – просто перевернути її і потрясти. Таким чином з клавіатури випадуть всі крихти і великий пил, а також невелике волосся.

Після цього варто використовувати спеціальні серветки для догляду за оргтехнікою. Вся річ у тім, що звичайні спиртові серветки можуть запросто пошкодити фарбу літер, яка нанесена на клавіатуру. Так що використовуйте тільки спеціальні серветки, за допомогою яких можна очистити клавіші від бруду.

Але цей метод повністю не очистить клавіатуру від пилу, а тому слід використовувати пилосос, щоб вилучити усі залишки бруду з-під клавіш. Але якщо у вас є зайві гроші, ще краще застосувати спеціальний балончик, в якому міститься стисле повітря. Під тиском все сміття просто видуєтся з-під клавіш.

При сильному забрудненні доведеться знімати клавіші

Якщо ж забруднення клавіатури досить сильне і поверхневе очищення не допомагає, доведеться знімати кнопки з клавіатури. Акуратно піддіньте клавішу, наприклад, пінцетом або маленькою плоскою викруткою, а потім протріть внутрішню частину клавіш тим же спиртом. Головне, щоб він не потрапляв на фарбу, якою нанесені букви. Також не забувайте перед тим, як знімати клавіші, сфотографувати клавіатуру. За фотографією ви зможете легко поставити клавіші в потрібному порядку назад.

Якщо ж раптом на вашу клавіатуру потрапила вода, швидко переверніть її і потрясіть. Відразу після цього протріть клавіші сухою ганчіркою. Залиште пристрій на ніч, щоб він повністю висох, а потім можете користуватися ним.

І не забувайте також протирати весь корпус ноутбука, щоб тримати його в чистоті. Для цього купіть спеціальний спрей, який можна просто розпорошити на ганчірку і очистити корпус пристрою.

Як почистити клавіатуру ноутбука Відео: YouTube

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