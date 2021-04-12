Huawei створить безпілотні автомобілі, як у Tesla

Китайський гігант з виробництва електроніки також вирішив розвивати автомобільний бізнес

Світові гіганти з виробництва електроніки масово впроваджуються в ринок електромобілів. Нещодавно Xiaomi підтвердила, що почне випуск електрокарів. Тепер в автомобільну галузь переходить компанія Huawei, яка хоче створювати безпілотні авто.

Про це повідомляє " Automotive News ".

Компанія Huawei Technologies Co. інвестує 1 мільярд доларів в технологію безпілотних авто, а також в розробку електромобілів.

Huawei стане конкурентом Tesla Фото: Сьогодні

Уже зараз Huawei у своєму розпорядженні має технологію автономного водіння, яка, як стверджують в компанії, нічим не гірше аналогічної технології Tesla.

У китайській компанії говорять, що почнуть співпрацю відразу з трьома автомобільними виробниками для створення безпілотних машин. Такі автомобілі будуть називатися Huawei в якості суббренда.

Тому вже в цьому році Huawei вкладе в цей напрямок 1 мільярд доларів. Вони насамперед націлені на китайський ринок, але в майбутньому хочуть вийти і за його межі.

Експерти додають, що в Huawei повинні розуміти на яку стежку вони виходять, адже крім Tesla навіть на китайському ринку є дуже багато виробників електроавтомобілів. Тому потрібно буде витримувати конкуренцію, щоб залучати покупців.

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