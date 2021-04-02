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За 5 років виробництво електромобілів зросте в рази. Звичайні машини залишаться в минулому

Сьогодні, 18:40

В майбутньому електромобілів будуть продавати все більше і більше

Поки у всьому світі вишадують все нові і нові способи зарядки електромобілів , експерти прогнозують небувале зростання ринку машин на електротязі. У найближчі кілька років продажі електромобілів будуть збільшуватися на 29% щорічно.

Про це повідомляє " ReportLinker ".

Зокрема, експерти відзначають, що ринок електромобілів є дуже багатообіцяючим в майбутньому. З кожним роком електромобілів продають все більше і більше, а за прогнозами з 2021 року до 2026 року кожні 12 місяців зростання цього ринку становитиме майже 30%.

електрокари
електрокари
Фото: unsplash.com

Фахівці кажуть, що електромобілів будуть продавати значно більше через те, що постійно підвищуються ціни на паливо, а також тому, що багато держав навіть дають субсидії для тих, хто просуває електромобілі на ринку. Крім того, в більшості країн світу уряди дуже стурбовані тим, що забруднюється навколишнє середовище через вихлопи машин з двигуном внутрішнього згоряння.

Також у багатьох країнах швидкими темпами розвивається інфраструктура бездротової зарядки. Тому через кілька років буде дуже багато можливостей без проблем заряджати електромобілі практично де завгодно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які електромобілі доступні українцям.

Також ми повідомляли про те, який середній вік електромашин в Україні.

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електромобілі
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