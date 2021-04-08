Обираємо б/в електрокар: які нюанси слід врахувати насамперед

Перед покупкою вживаного електромобіля потрібно звернути увагу насамперед на стан батареї

Ми вже писали про те, що в найближчі п'ять років ринок електромобілів буде рости дуже швидкими темпами, витісняючи звичайні авто. На українському ринку також є дуже багато б/в електромобілів. На що слід звернути увагу при виборі уживаного електрокара і до чого слід готуватися при покупці такого авто – розповімо в матеріалі.

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Зарядка для електромобіля Фото: pixabay.com

Запорука успіху – хороша батарея

Найголовніше, що потрібно зробити при виборі уживаного електромобіля – дізнатися, в якому стані його батарея. Для початку потрібно зарядити електромобіль до 100% заряду, а потім подивитися, наскільки кілометрів пробігу вистачить цієї зарядки. Найчастіше це можна побачити на приладовій панелі автомобіля. Потім порівняйте ці показники з заявленими заводом-виробником характеристиками по пробігу на одному заряді. Так ви будете розуміти, наскільки зносилася батарея. Якщо батарея зберігає хоча б три чверті свого заводського діапазону по пробігу, тоді такий автомобіль можна сміливо купувати. Також в деяких електрокарах прямо на приладовій панелі відображається, в якому стані знаходиться батарея. Наприклад, якщо на індикаторі вже немає одного або двох спеціальних поділів, то сама батарея вже не нова і значно витратила ресурс, що загрожує подальшим її ремонтом або ж заміною.

Може бути і так, що в електромобілі вже замінили батарею, адже він наїздив багато кілометрів. Тоді варто поцікавитися у продавця, на яку саме батарею була замінена стара. Бажано отримати документи щодо того, що батарею міняли і де саме, щоб розуміти наскільки вона якісна.

Крім того, на батареї часто дають гарантію. Наприклад, в більшості випадків вона становить 8 років або близько 150 тисяч кілометрів пробігу. Якщо така гарантія на батарею ще діє, також сміливо можна купувати авто, адже при будь-яких проблемах можна буде звернутися в сервіс заводу-виробника. Але все це швидше за все буде діяти, якщо електромобіль з самого початку новим купували в Україні. Якщо ж електрокар пригнаний з іншої країни, з гарантійним обслуговуванням може бути проблема.

Не пошкодуйте грошей на діагностику

Втім, ще кращий варіант для перевірки батареї – звернутися до фахівців, які продіагностіруют її. Підключивши спеціальні пристрої, можна дізнатися, скільки циклів зарядки-розрядки пройшла батарея або як часто її заряджали швидким способом. Справа в тому, що багато експертів вважають, що швидка зарядка авто набагато швидше зношує батарею, ніж її заряджати класичним методом від звичайної розетки. Втім, все це на 100% не доведено. Крім цього, варто також пам'ятати про те, що нечисті на руку продавці за допомогою спеціальних пристроїв можуть ввести зміни в батареї і навіть сама втомлена буде показувати на комп'ютері, що вона в повному порядку. У звичайних автомобілях можуть скручувати пробіг, а в електрокарах – міняти дані про залишкові запаси потужності батареї. Але навіть якщо ви купите електромобіль з втомленою батареєю, її все одно можна повернути на цілком гідний рівень. Зараз цим займаються багато станції технічного обслуговування, адже в Україні ринок електромобілів стає все більш затребуваним.

Крім батареї не забудьте перевірити ходові вузли електрокара

Також не варто забувати про технічну частину електромобіля. Багато хто вважає, що найголовніше – оцінити стан батареї і цього буде достатньо. Але навіть в електрокарі є підвіска, гальмівні вузли та інші агрегати, на які слід звернути увагу. Втім, навіть якщо вам не пощастило і ви в підсумку придбали старий електрокар з проблемними агрегатами, які потребують ремонту, не варто засмучуватися. Все це можна без проблем полагодити, оскільки виробники створюють свої електрокари, в більшості випадків, на базі автомобілів зі звичайним двигуном. Тому вузли і агрегати електромобілів і звичайних авто одного і того ж виробника є взаємозамінними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Xiaomi відкриває завод з виробництва електромобілів.

Також ми вже повідомляли про те, що тепер електромобілі можна заряджати за допомогою морських хвиль.

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