Xiaomi відкриває завод з виробництва електромобілів: якою буде новинка
Розвиток нового напрямку вже розписано на 10 років наперед і за цей час в бізнес компанія інвестує чималі гроші
Китайський виробник гаджетів Xiaomi буде випускати електромобілі під своїм брендом . За найближчі 10 років в розвиток цього напрямку компанія вкладе 10 мільярдів доларів. Очікується, що це будуть розумні електрокари з новітньої начинкою.
Про це повідомляє " Тhe Driven ".
Зокрема, в компанії Xiaomi вирішили перейти в індустрію виробництва електромобілів. Таким чином китайський виробник гаджетів хоче нав'язати конкуренцію на ринку електрокарів іншим компаніям, що займаються випуском електричних машин.
Новим напрямком буде керувати особисто засновник і голова компанії Лей Цзюнь. За його словами, це рішення далося нелегко і йому передували численні переговори з партнерами, які будуть зав'язані в цьому проекті.
Сьогодні на частку електромобілів доводиться 5% світових продажів транспортних засобів, але ринок цей дуже швидко розвивається, а тому має великі перспективи.
Новий бізнес електромобілів буде працювати під управлінням дочірньої компанії, яка повністю належить Xiaomi, і буде конкурувати в Китаї з такими компаніями, як Tesla, Nio, BYD, підтримувана Уорреном Баффетом, Geely (батько Volvo і Polestar) і автогіганти, такі як SAIC, які володіє MG.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що що електромобілі можна заряджати за допомогою морських хвиль.
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