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Huawei создаст беспилотные автомобили, как у Tesla

Сегодня, 18:55

Китайский гигант по производству электроники также решил развивать автомобильный бизнес

Мировые гиганты по производству электроники массово внедряются в рынок электромобилей. Недавно Xiaomi подтвердила, что начнет выпуск электрокаров. Теперь в автомобильную отрасль переходит компания Huawei, которая хочет создавать беспилотные авто.

Об этом сообщает "Automotive News".

Компания Huawei Technologies Co. инвестирует 1 миллиард долларов в технологию беспилотных авто, а также в разработку электромобилей.

Huawei станет конкурентом Tesla
Huawei станет конкурентом Tesla
Фото: Сегодня

Уже сейчас Huawei располагает технологией автономного вождения, которая, как утверждают в компании, ничем не хуже аналогичной технологии Tesla.

В китайской компании говорят, что начнут сотрудничество сразу с тремя автомобильными производителями для создания беспилотных машин. Такие автомобили будут называться Huawei в качестве суббренда.

Потому уже в этом году Huawei вложит в это направление 1 миллиард долларов. Они в первую очередь нацелены на китайский рынок, но в будущем хотят выйти и за его пределы.

Эксперты добавляют, что в Huawei должны понимать на какую тропу они выходят, ведь помимо Tesla даже на китайском рынке есть очень много производителей электроавтомобилей. Потому нужно будет выдерживать конкуренцию, чтобы привлекать покупателей.

Напомним, ранее мы сообщали о том какие электросамокаты можно приобрести в Украине.

Также мы писали о том, что электромобили можно заряжать с помощью морских волн: как работает ноу-хау.

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электромобили Huawei
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