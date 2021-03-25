Електромобілі можна заряджати за допомогою морських хвиль: як працює ноу-хау

Нововведення впроваджено на одному із островів, який є адміністративною частиною Шотландії

Відтепер на острові Йелл, що в Шотландії, можна підзарядити електрокар прямо на березі моря, де розташовані спеціальні заправки, що працюють від припливу хвиль. В дію такі заправки призводять четирьохтурбінні установки.

Про це пише " CNBC ".

Новий вид зарядних станцій для електромобілів з'явився на острові Йелл, що на північ від материкової частини Шотландії. Система підзарядки працює за допомогою поновлюваних джерел, а саме – припливу моря.

Це перша станція підзарядки на острові, який розміщений на архіпелазі, що складається всього зі ста островів, які входять до складу Шотландії. Станція зарядки електромобілів працює за допомогою четирьохтурбінної установки.

Власники цього ноу-хау запевняють, що вони перші в світі створили станцію зарядки електричних машини від приливної енергії. Крім того, на станції навіть діє система зберігання акумуляторних батарей, які можуть забезпечити постійний рух транспортних засобів.

Фото: Скріншот з YouTube

Варто також додати, що влада Шотландії постійно підтримує ідеї з відмовою від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Уже з 2030 року в Шотландії мають намір поступово відмовлятися навіть від нових машин з дизельними і бензиновими двигунами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які електромобілі доступні українцям.

Також ми повідомляли про те, який середній вік електрокарів в Україні.

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