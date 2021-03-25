Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Електромобілі можна заряджати за допомогою морських хвиль: як працює ноу-хау

Сьогодні, 14:33

Нововведення впроваджено на одному із островів, який є адміністративною частиною Шотландії

Відтепер на острові Йелл, що в Шотландії, можна підзарядити електрокар прямо на березі моря, де розташовані спеціальні заправки, що працюють від припливу хвиль. В дію такі заправки призводять четирьохтурбінні установки.

Про це пише " CNBC ".

Новий вид зарядних станцій для електромобілів з'явився на острові Йелл, що на північ від материкової частини Шотландії. Система підзарядки працює за допомогою поновлюваних джерел, а саме – припливу моря.

Це перша станція підзарядки на острові, який розміщений на архіпелазі, що складається всього зі ста островів, які входять до складу Шотландії. Станція зарядки електромобілів працює за допомогою четирьохтурбінної установки.

Власники цього ноу-хау запевняють, що вони перші в світі створили станцію зарядки електричних машини від приливної енергії. Крім того, на станції навіть діє система зберігання акумуляторних батарей, які можуть забезпечити постійний рух транспортних засобів.

Фото: Скріншот з YouTube

Варто також додати, що влада Шотландії постійно підтримує ідеї з відмовою від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Уже з 2030 року в Шотландії мають намір поступово відмовлятися навіть від нових машин з дизельними і бензиновими двигунами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які електромобілі доступні українцям.

Також ми повідомляли про те, який середній вік електрокарів в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Електрокар на заміну звичайному авто: які машини із зарядкою від розетки доступні українцям Українці їздять на електричному автомотлоху Бензин став ще дорожчим: скільки тепер коштує заправити машину
заправка електромобілі
Реклама

Новини партнерів

Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка

Популярні статті

Сьогодні, 10:38Смачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

Вчора, 19:43Смачно

Ви вмієте смажити по-справжньому смачну картоплю? 5 лайфхаків до застосування

Вчора, 18:33Смачно

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом

Вчора, 11:45Зірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

23 березняЗірково

Що дивитися під час локдауну? Ось 5 мінісеріалів, від яких ми в захваті

23 березняМодно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

23 березняСмачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

23 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

23 березняEvents

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

23 березняЗірково

Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска"

23 березняEvents

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

23 березняЗірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

23 березняСмачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

23 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Известный рэпер имплантировал в лоб розовый бриллиант
Известный рэпер имплантировал в лоб розовый бриллиант
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти