ТОП-10 електросамокатів для поїздок на роботу і не тільки

З приходом весни настав час подумати над тим, щоб обзавестися особистим транспортом для пересування по місту

На вулиці вже значно потеплішало і на дорогах стає все більше людей на електросамокатах. Ці транспортні засоби можуть їздити, як тротуарами так і по дорогами загального користування. Такий вид транспорту дозволить вам бути абсолютно незалежним від графіка проходження автобусів, тролейбусів і трамваїв. Електросамокат актуальний зараз і тому, що проїхатися в громадському транспорті досить складно через обмеження на вхід пасажирів. Тому ми підібрали ТОП-10 найбільш просунутих електросамокатів для поїздок по місту.

Електросамокат KingSong KS-N8

Цей транспорт підійде для людей вагою до 100 кг. Сам самокат важить майже 20 кг, що дає можливість досить легко транспортувати його додому. Потужність двигуна становить 500 Вт. На повній зарядці можна проїхати до 40 км. Тобто, фактично цього вистачить для пересування на роботу і назад. На дорозі цей самокат може розігнатися до 40 км / год, що цілком пристойно. Коштує такий транспорт близько 16 тисяч гривень.

Електросамокат KingSong KS-N8 Фото: Электросамокат

Електросамокат Like.Bike S10 +

Цей самокат має хороші характеристики, адже підійде для людей навіть вагою до 110 кг. Максимальна швидкість цього пристрою – 50 км / ч. Потужність самоката становить 1000 Вт, а на одному заряді можна проїхати до 30 км. Транспортувати самокат взагалі не складе труднощів, оскільки він важить близько 20 кг. Вартість самоката становить трохи більше 18 тисяч гривень.

Електросамокат Like.Bike S10 + Фото: Электросамокат

Електросамокат Ninebot E22E

Цей самокат підійде для пересування на невеликі відстані, адже запас ходу становить всього трохи більше 20 км. Та й швидкість не така велика – всього до 20 км / ч. Потужність двигуна становить 300 Вт. Важить пристрій 13,5 кг. Але незважаючи на досить скромні характеристики, такий електросамокат може перевозити людину вагою до 100 кг. Вартість самоката – 13 тисяч гривень.

Електросамокат Ninebot E22E Фото: Электросамокат

Електросамокат Crosser E9 Premium Tire 10 "Pneumatic

За невеликі гроші – трохи більше 10 тисяч гривень – цей електросамокат має незаперечну перевагу перед конкурентами, адже може перевезти людину вагою до 120 кг. Хоча самокати подібних моделей інших виробників перевозять лише наїзника до 100 кг. Потужність двигуна – 500 Вт. Запас ходу становить до 25 км, а максимальна швидкість електросамоката – 30 км.

електросамокат Фото: Скріншот з YouTube

Електросамокат Segway Ninebot E25E Black

Цей екземпляр коштує близько 17 тисяч гривень. За ці гроші покупець отримає транспортний засіб з максимальною швидкістю до 25 км / год, а запас ходу також становить 25 км. Потужність двигуна – 300 Вт. Перевезти він може людину вагою до 100 кг. Вага транспортного пристрою – трохи більше 14 кг.

електросамокат Фото: Электросамокат

Електросамокат Mercane WideWheel Single

Електросамокат цієї фірми має досить великий запас ходу – до 40 км, а максимальна швидкість руху – до 35 км / ч. Потужність двигуна – 500 Вт. Перевозити він може людей вагою до 100 кг. Вартість цього пристрою – майже 20 тисяч гривень.

Електросамокат Mercane WideWheel Single Фото: Электросамокат

Електросамокат Like.Bike Solo

Цей екземпляр вже більш серйозний. У електросамокаті встановлені навіть амортизатори. Перевозити він може людей вагою до 120 кг. На одному заряді можна проїхати близько 40 км, а максимальна швидкість становить 55 км / ч. Двигун тут встановлений потужний, як для електросамоката – 1000 Вт. Пристрій важить 20 кг, а тому для транспортування його додому доведеться напружитися. У свою чергу електросамокат складається, а це полегшить його зберігання в будинку.

Електросамокат Like.Bike Solо Фото: Скріншот з YouTube

Електросамокат OIO RT2 Comfort

Запас ходу становить до 20 км, а максимальна швидкість – трохи більше 30 км / ч. Також у електросамоката є передні амортизатори, що значно знижує навантаження на тіло користувача, коли він їде, наприклад, по ямок. Двигун має потужність 350 Вт.

Електросамокат OIO RT2 Comfort Фото: Скріншот з YouTube

Електросамокат Xiaomi Mi Scooter Pro (Black)

Запас ходу цього самоката становить до 45 км, а потужність двигуна – 300 Вт. Швидкість він розвиває до 25 км / ч. Перевезти самокат може людина вагою до 100 кг. Вага пристрою – трохи більше 14 кг. Вартість – 16 тисяч гривень.

Електросамокат Xiaomi Mi Scooter Pro (Black) Фото: Электросамокат

Електросамокат OIO OIO RT5 Offroad Dual

Цей транспортний засіб для тих, хто може собі витратити майже 35 тисяч гривень. Але за ці гроші користувач отримає дуже цікавий екземпляр. Запас ходу становить до 35 км, а максимальна швидкість складе 60 км / год. Потужність мотора – 2000 Вт. Даний електросамокат може перевозити людину вагою до 150 кг. Втім, і вага самого транспортного засобу дуже велика – майже 30 кг, а тому підніме його не кожен користувач. Тому такий електросамокат краще зберігати де-небудь в гаражі.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Xiaomi запланувала випуск електромобілів під власним брендом.

Також ми повідомляли про те, що що електромобілі можна заряджати за допомогою морських хвиль.

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