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Xiaomi заполонить світ своїми електромобілями

Сьогодні, 11:27

Виробник смартфонів Xiaomi вирішив ропочати випуск електричних машин спільно з Great Wall

Xiaomi Corp вирішила не відставати від світового тренду у виробництві електромобілів. За даними обізнаних джерел, китайський виробник смартфонів домовляється з одним з місцевих виробників авто про те, щоб розпочати складання електромобілів під брендом Xiaomi.

Про це повідомляє " Reuters ".

За словами відразу трьох людей, які близькі до цього процесу, Xiaomi збирається почати випуск електромобілів на заводі Great Wall Motor. Деталі поки невідомі, але переговори вже почалися.

Повідомляється, що після того, як стало відомо про наміри Xiaomi, акції корпорації виросли в ціні відразу на 9%, а ось акції Great Wall виросли ще більше – на 15%.

Фото: Скріншот з YouTube

Xiaomi націлить свої електромобілі на масовий ринок.

Крім того відомо, що Great Wall раніше не надавала свої заводи іншим компаніям для виробництва автомобілів під чужими брендами. Але тепер фахівці корпорації згодні надати інженерам Xiaomi всі свої знання, щоб прискорити процес початку виробництва електромобілів.

Керівництво обох компаній має намір офіційно повідомити про співпрацю на початку наступного тижня.

На сьогоднішній день Xiaomi є одним з найбільших виробників смартфонів у світі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що електромобілі можна заряджати за допомогою морських хвиль.

Також ми писали про те, які електромобілі доступні українцям.

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