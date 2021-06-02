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Хто ви з серійних вбивць за гороскопом – 12 варіантів для кожного знака зодіаку

Сьогодні, 21:22

Риби стали прототипом Пеннівайз, а Овен – холоднокровним Кілером Казановою

Гороскоп серійних вбивць
Гороскоп серійних вбивць
Фото: Unsplash

Цікаво дізнатися, як зірки можуть вплинути на характер і схильності кожного знака зодіаку? І з ким із знаменитих злочинців, душителів, вбивць і насильників ділите гороскоп саме ви? Читайте характеристику серійних вбивць зодіаку для кожного знака.

Овен – Пол Ноулз

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Як і належить Овну, американський серійний вбивця Кілер Казанова, орудував наприкінці ХХ століття і позбавив життя 35 осіб, мав явну харизму і легко завойовував прихильність своїх жертв, яких душив.

Телець – Генрі Говард Холмс

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

Телець відрізняється мовчазністю і непохитністю – справжній Доктор тортур. Це перший офіційно зареєстрований в Америці серійний вбивця, на рахунку якого за різними даними налічується до 350 заморених голодом і розчленованих жертв.

Близнята – Річард Чейз

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

Близнята справляють приємне враження на оточуючих, чим чудово користуються. Вони легко можуть бути лукавими, як і американський серійний вбивця на прізвисько Вампір із Сакраменто, який входив у довіру, а потім пив кров і поїдав останки своїх семи жертв.

Рак – Дженін Джонс

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

Рак – це сприйнятлива й емоційна людина, яка легко піддається перепадам настрою. Так само легко, як і американська медсестра, яка вводила смертельні дози ін'єкцій 60 дітям, які перебували під її наглядом.

Лев – Ентоні Соуелл

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Лев, як відомо – особистість сильна, владна і незалежна. Лев прагне сприяти і контролювати інших людей. А Клівлендський душитель, американський серійний вбивця і гвалтівник, як хижак, складував своїх 11 жертв у себе вдома.

Діва – Родні Алькала

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

Діва має завидну завзятість, уважність, передбачливість і аналітичний розум. Цей знак здатний роками відточувати свою майстерність. Як і американський серійний вбивця фотограф-любитель, який згвалтував і вбив приблизно 130 жінок.

Терези – Патрік Кірні

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

У людей, народжених під знаком Терези, своєрідний філософський розум і романтизм. Можливо тому "Вбивця з автостради" підбирав на дорозі молодих людей, які подорожували автостопом, вбивав і розчленовував їх. На його рахунку 43 жертви.

Скорпіон – Белль Ганнесс

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

Представників знака Скорпіона відрізняє сильний характер, впевненість у собі, рішучість і нещадність. Такою була американська серійна вбивця, яка за різними даними вбила до 40 осіб, у тому числі більшість своїх залицяльників і двох дочок.

Стрілець – Тед Банді

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

У Стрільця своєрідна філософія, при цьому він має харизму, життєрадісність і веселий характер, на який легко можна купитися. Як, наприклад, більше 30 жертв "Нейлонового вбивці", яких він викрадав, вбивав, гвалтував.

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Козоріг – Дін Корлл

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

Козорога відрізняє наполегливість і розважливість. Йому властиві терпіння, егоїстичність і обережність. Саме те, що потрібно, щоб згвалтувати і вбити не менше 27 хлопчиків, як це зробив вбивця на прізвисько "Кендімен", який заманював жертв цукерками.

Водолій – Роберт Хансен

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Водолія відрізняє витончена розумова активність, волелюбність і вміння чекати. Американський серійний вбивця на прізвисько "М'ясник-пекар", завдяки цим якостям викрав, зґвалтував і вбив близько 20 жінок.

Риби – Джон Гейси

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

Риби дуже чутливі і мрійливі, з добре розвиненою інтуїцією. Люди цього знаку собі на умі, і важко зрозуміти, про що вони думають. До речі, "Клоун-вбивця", який зґвалтував і вбив 33 особи, став прототипом Пеннівайз із "Воно".

Дивіться відео про лунатизм:

Раніше ми розповідали, яка ви африканська тварина за гороскопом.

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