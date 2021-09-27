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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 27 вересня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
27 вересня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімовой
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 27 вересня.

Цифра дня – 23

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Колір дня – блакитний

Число удачі – 5

У головних плюси дня хоробрість і внутрішній голос. При цьому мінуси дня несуть квапливі дії і лінь. В основі дня благородство і справедливість. У питаннях краси і фітнесу корисні антицелюлітні процедури.

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У випадку охорони здоров'я бережіть легкі. Добре позбуватися від шкідливих звичок, таких як куріння. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, колективна робота і спільні ідеї.

Також дізнайтеся прогноз на поточний тиждень для всіх знаків зодіаку. Кілька перших днів тижня багато знаки зодіаку будуть відчувати себе занадто вразливими. З'явиться відчуття незахищеності і захочеться сховатися від зовнішнього світу під капюшон.

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Але незабаром настрій помітно покращиться, страхи пройдуть і з'явиться бажання діяти і наганяти втрачене. Не забувайте приділяти достатньо уваги здоров'ю, адже восени ми хворіємо набагато частіше.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що робити, якщо застудилися або захворіли на ГРВІ.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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