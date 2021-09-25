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Чи можна захиститися від пневмонії вакциною – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
25 вересня, 08:00
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Євген Комаровський розповів, навіщо робити щеплення від пневмококової інфекції та кому вони потрібні насамперед
Від самої пневмонії немає щеплень, є вакцинація від пневмококової інфекції
Від самої пневмонії немає щеплень, є вакцинація від пневмококової інфекції / Фото: Колаж: Сьогодні

Запалення легенів або пневмонія небезпечна не тільки для малюків, а й людей похилого віку. Чи правда, що від пневмонії врятує щеплення – популярний дитячий лікар розповів в спецефіре " Хард з Влащенко "на телеканалі" Україна 24 " – дивіться відео з 1:29:43.

Чому люди хворіють на пневмонію?

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Запалення легенів – це захворювання, яке не може бути викликане безліччю чинників. Причина пневмонії інфекція – в основному вірусна або бактеріальна. Тому основний алгоритм захисту від запалення легенів такий же, як і від інших респіраторних інфекцій: міцний імунітет, дотримання гігієни і т.д.

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Але дійсно, певна категорія людей більше схильна до захворювань, які викликає пневмокок – і це не тільки запалення легенів.

Чи захистить від пневмонії вакцинація?

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Від самої пневмонії немає щеплень, є вакцинація від пневмококової інфекції . Це комплекс хвороб, які викликаються бактеріями пневмокока: не тільки запалення легенів, а ще отити і т.д. Пневмококк найбільш небезпечний також для літніх людей.

Сучасна медицина рекомендує вакцинувати від пневмококової інфекції тих, хто старше 65 років
Сучасна медицина рекомендує вакцинувати від пневмококової інфекції тих, хто старше 65 років / Фото: Flickr

Тому вакцинація від пневмококової інфекції в розвинених країнах рекомендована всім людям старше 65 років. Звичайно в ідеалі в бюджеті країни бути закладені кошти на вакцинацію від пневмококової інфекції населення похилого віку, але у нас таких безкоштовних щеплень для дорослих поки немає .

Також ми писали, навіщо вакцинуватися від коронавируса, якщо перехворів.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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