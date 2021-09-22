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СЬОГОДНІ Life Здорово

Чи можна позбутися від запаху з рота і як – розповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
22 вересня, 08:20
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Які основні причини запаху з рота, наскільки легко їх усунути і що робити – лікар Комаровський розповів у програмі "Ранок з Україною".
Позбутися від запаху з рота можна, усунувши його основну причину
Позбутися від запаху з рота можна, усунувши його основну причину / Фото: Колаж: Сьогодні

З приводу запаху з рота існує поширена помилка, що нібито це показник величезної кількості хвороб. Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" назвав дві головні причини даної проблеми і порадив, як їх можна вирішити.

Які основні причини запаху з рота

За словами кандидата медичних наук, саме в нашій країні, якщо заходить мова про запаху з рота, найчастіше обговорюють проблеми з печінкою.

У 99,9% випадків запах з рота не має ніякого відношення до хвороб внутрішніх органів, – запевнив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Існують дві причини, чому з'являється запах з рота – це проблеми з зубами або з носоглоткою.

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Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що якщо є каріозні зуби або їх гниття, то виникає неприємний запах. Це означає, що необхідно відвідати стоматолога. Також якщо в носоглотці накопичується слиз, і вона засихає, то починається процес гниття.

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А ще будь-які хронічні інфекції в порожнині рота і носоглотки призводять до неприємного запаху з рота. Тому важливо звернутися до отоларинголога.

Однак отоларинголог не завжди може усунути, наприклад, хронічний тонзиліт, – сказав Євген Комаровський. – Але ви самі можете створити умови для того, щоб слиз не накопичувалася і не піддавалася процесу гниття.

Як прибрати неприємний запах з рота

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За словами ведучого рубрики "Запитай у Комаровського", найголовніше, щоб в кімнаті, де ви спите, було чисте, прохолодне і свіже повітря. Бажана температура повітря в спальні – це + 18 ° C. Вологість – від 40 до 60%.

Профілактика запаху з рота – свіже повітря і прохолода в кімнаті, де ви спите
Профілактика запаху з рота – свіже повітря і прохолода в кімнаті, де ви спите / Фото: Pexels

Крім того, можна використовувати сольові розчини для промивання носа і для полоскання горла. Це допоможе позбутися слизу і зробити так, щоб слиз не пересихала і не гнила.

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Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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