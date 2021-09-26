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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 вересня, 13:15
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Астрологічний прогноз на 27 вересня – 3 жовтня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Кілька перших днів тижня багато знаки зодіаку відчуватимуть себе занадто вразливими і вразливими. З'явиться відчуття незахищеності і захочеться сховатися від зовнішнього світу під капюшон.

Але незабаром настрій помітно поліпшиться, страхи пройдуть і з'явиться бажання діяти і надолужувати згаяне.

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Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Для Овнів починається тиждень наповниться позитивними емоціями і зустрічами на роботі, а також цікавим спілкуванням і знайомствами в особистому житті. До вас потягнуться старі друзі, з якими з якихось причин був перерваний зв'язок. У понеділок не варто відвідувати людні заходи, перейти в режим онлайн.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Тельця

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Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Тельці наступногї семиденки отримають відчутну допомогу в своїх справах від родичів і близьких людей, причому за першим натяком. Не відмовляйтеся від простягнутої руки – це від чистого серця. Четвер – день для вирішення складних питань, а ще вам може поталанити в лотереї або азартній грі.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

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Більшу частину тижня, що насувається, Близнюки проведуть в пошуках любові і щастя . А комусь доведеться налагоджувати нинішні відносини, які дали тріщину. Не варто розбиратися, хто винен – це тупиковий шлях. У вівторок стежте за своїми словами і поведінкою, щоб не викликати здивування в оточуючих.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня близькі і знайомі здатні дати цінні поради Ракам – і до них варто прислухатися. У середу нічого не вирішуйте самі, довіртеся обставинам, які складаються навколо вас, – так всім буде простіше. Не варто відповідати агресією на негатив. Вихідні будуть напруженими – тримайте себе в руках.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Леви, постарайтеся уважно і об'єктивно аналізувати події, що відбуваються. У понеділок в питаннях бізнесу від вас буде потрібно прояв стриманості і дипломатії. На особистому фронті згущуються хмари, але цього можна уникнути спільними зусиллями. Присвятіть вихідні коханій людині.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Діви під впливом зовнішніх факторів можуть впасти в стан нерозсудливості і наробити дурниць. Доведеться контролювати почуття , щоб вони не здобули перемогу над розумом. Уважно переглядайте пропозиції, що надходять, – так ви не пропустите свою вигоду.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Представників знаку Терези чекає насичений подіями тиждень. У вівторок можливе корисне знайомство . Ви легко можете керувати людьми. Ваша активність і цілеспрямованість заводить оточуючих і спонукає до дії. Вихідні також пройдуть активно і бурхливо, але відпочити ви не встигнете.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У Скорпіонів намічається досить напружений і сумбурний тиждень. Але не хапайтесь за все відразу , розв'язуйте проблеми в міру їхньої появи на горизонті, а не фантазуйте те, чого немає. Середа – сприятливий день для професійного зростання. У п'ятницю напередодні вихідних зверніть увагу на проблеми в сім'ї.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Стрільцям на майбутній семиденці зірки радять бути замкнутішими і тримати свої плани при собі – конкуренти не лояльничатимуть. У понеділок не приймайте серйозних рішень, корисно кілька разів все зважити. А ось вихідні будуть активними у всіх сферах – не пропустіть свій вдалий шанс.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

У Козорогів вже на початку наступного тижня можутьвиникнути непорозуміння і сварки з близькими людьми або родичами. Це відволікатиме від роботи. Постарайтеся не проявляти упертість , а спільно розібратися в питанні. У четвер вас не підведе внутрішній голос, хоча деякі рішення і здадуться дивними.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв намічаються нові корисні зустрічі та яскраві враження – вам ніколи буде нудьгувати протягом усіх семи днів. Під час спілкування з партнерами проявляйте більше уваги і поступливості до інших людей. У п'ятницю можливий приємний романтичний вечір. Ви самі здатні керувати своїм настроєм.

Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У Риб намічається неоднозначний тиждень. З одного боку, ви відчуваєте невпевненість у власних силах, з іншого ж – здатні перевернути гори і переробити всю роботу на голому ентузіазмі. У вівторок корисно побути в самотності. А ось у вихідні відірвіться по повній – ви цього заслужили.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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