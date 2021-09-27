Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 27 сентября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 27 сентября.

Цифра дня – 23

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Цвет дня – голубой

Число удачи – 5

В главных плюсах дня храбрость и внутренний голос. При этом минусы дня несут торопливые действия и лень. В основе дня благородство и справедливость. В вопросах красоты и фитнеса полезны антицеллюлитные процедуры.

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В отношении здоровья берегите лёгкие. Хорошо избавляться от вредных привычек, таких как курение. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, коллективная работа и совместные идеи.

Также узнайте прогноз на текущую неделю для всех знаков зодиака. Несколько первых дней недели многие знаки зодиака будут ощущать себя слишком ранимыми и впечатлительными. Появится чувство незащищенности и захочется спрятаться от внешнего мира под капюшон.

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Но вскоре настроение заметно улучшится, страхи пройдут и появится желание действовать и нагонять упущенное. Не забывайте уделять достаточно внимания здоровью, ведь осенью мы болеем намного чаще.

Напомним, что ранее мы писали, что делать, если простудились или заболели ОРВИ.