Гороскоп на тиждень 16-22 серпня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 16-22 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок тижня буде відрізнятися прагненням до порядку і стабільності. Люди стають більш врівноваженими і спокійними, так що багато справ будуть вирішуватися легко і конструктивно, без зайвих емоцій.

Реклама

А от ближче до закінчення тижня виникне потреба у внутрішній свободі та розкутості. Будь-який тиск ззовні у людей буде сприйматися ворожо і гальмувати взаємини.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Овна

Реклама

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Початок наступаючої тижня у Овнів не дуже підходить для спілкування і вирішення робочих питань, а тому в цей час краще звести число контактів до мінімуму. До кінця семиденний період ситуація зміниться в кращу сторону. У четвер вам захочеться чуттєвості і романтики в стосунках. У вихідні будьте уважніше до свого здоров'я.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Сприятливий період чекає на Тельців. У вівторок ваша ініціативність буде оцінена достойно, а отримані в цей період знання принесуть хороші дивіденди в майбутньому. У четвер проявіть розсудливість – через ваші необдумані дії і слова можуть постраждати взаємини з дорогими вам людьми.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Неспокійний тиждень змусить Близнюків похвилюватися. На вас чекають дрібні неприємності через якихось нестиковок на роботі і проколів у фінансовій сфері, проте вже до кінця тижня справи підуть на покращення. Вихідні постарайтеся провести на самоті або з тими людьми, які вас розуміють і не засуджують.

Читайте також: Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Початок семиденний період обіцяє Ракам з'ясуванням взаємин як на роботі, так і в сім'ї. Приборкайте свою дратівливість, шукайте компроміси і не скупіться на компліменти оточуючим – це згладить конфлікти вже до четверга. У вихідні дні зверніть увагу на своє здоров'я – воно може потурбувати.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Тиждень Львів починається зі спокою в сфері бізнесу та приємною романтики в особистому житті. Однак ситуація ризикує різко зіпсуватися в середу. Щодо друзів і кохання всі конфлікти і розбіжності залежать тільки від вас. У вихідні постарайтеся активно відпочити, щоб відновити втрачений стан гармонії.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Дівам на майбутньому тижні настійно рекомендується налагодити стосунки в родині. Середовище – досить сумбурний і непростий день, коли можуть спливти розбіжності в багатьох сферах життя. Ви будете здатні на обман, інакше обдурять вас. Ближче до вихідних світ у родині і за її межами повинен відновитися.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

На початку тижня Терезам не варто з'ясовувати стосунки з членами сім'ї та близькими людьми – ви занадто критичні, а тому навряд чи досягнете порозуміння. Але вже до кінця тижня обстановка помітно налагодиться – вам буде набагато легше знайти спільну мову з людьми. Вихідні корисно провести зі старими друзями.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Для представників знака Скорпіон настає сприятливий тиждень для вирішення особистих питань, з'ясування взаємин і налагодження взаєморозуміння зі старшим поколінням і дітьми. У п'ятницю на вас накотить відчуття самотності, але ваша пригніченість настрою пройде вже до вихідних.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Початковий позитивний настрій в особистому житті і робочих питаннях у Стрільців поступово зміниться на занепокоєння і нудьгу до кінця цього періоду. Вам не варто надмірно емоційно реагувати, щоб не зіпсувати взаємини з близькими людьми. Пам'ятайте, що ваш стан, як у дзеркалі, передається оточуючим.

Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Козерога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Козерогів чекає сприятливий тиждень у багатьох сферах життя. Ваша енергійність і оптимізм в середині серпня посприяє приємним знайомствам, романтичним зустрічам і гармонії в родині. З метою профілактики варто зайнятися оздоровчими процедурами. А ось на вихідних зірки радять остерігатися травм.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

На початку прийдешнього семиденного періоду Водоліїв накриє хвиля свіжих ідей та оптимізму. Завдяки цьому ви легко зможете знайти спільну мову з колегами, начальством і партнерами по бізнесу. Господарські та фінансові питання вирішуються легко. Четвер сприятливий для прояву ніжних почуттів і поліпшення сімейних взаємин.

Гороскоп на тиждень 16-22 серпня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Риби на майбутньому тижні будуть відрізнятися небаченим красномовством і силою переконання. У понеділок ви будете здатні легко вирішити багато ситуацій на роботі. Не ігноруйте можливість зайнятися своїм здоров'ям, наприклад, переглянути дієту. У п'ятницю будьте делікатніше у взаєминах із коханою людиною.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.