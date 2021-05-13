Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 13 травня.
- Цифра дня – 14
- Колір дня – блакитний і аквамариновий
- Число удачі – 5
У головних плюси дня – доброта і щедрість. При цьому мінуси дня несуть заздрість і нудьгу. В основі дня – чуйність і мудре ставлення до подій.
Краса і здоров'я: добре починати профілактику оздоровлення організму. Але уразливі печінка й очі. Для очей в їжу корисно додати горіхи, цитрусові та моркву.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, початок будівництва і ремонтних робіт будуть вдалими.
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