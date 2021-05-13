Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 травня

Сьогодні, 08:04

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова
Фото: скриншот

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 13 травня.

  • Цифра дня – 14
  • Колір дня – блакитний і аквамариновий
  • Число удачі – 5

У головних плюси дня – доброта і щедрість. При цьому мінуси дня несуть заздрість і нудьгу. В основі дня – чуйність і мудре ставлення до подій.

Краса і здоров'я: добре починати профілактику оздоровлення організму. Але уразливі печінка й очі. Для очей в їжу корисно додати горіхи, цитрусові та моркву.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, початок будівництва і ремонтних робіт будуть вдалими.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Гороскоп на тиждень 9-15 травня: всі знаки зодіаку Фінансовий гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: кому пощастить з грошима Загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку
нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Популярні статті

Вчора, 16:52Зірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

Вчора, 15:07Зірково

Ексдружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб: Я ніколи не сиділа вдома

Вчора, 12:39Зірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчора, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Вчора, 09:18Модно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

11 травняEvents

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

11 травняЗірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

11 травняЗірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

11 травняЗірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

11 травняЗірково

Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

10 травняФаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

10 травняЗірково

Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

10 травняЗірково

Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

10 травняЗірково

Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу

Новини партнерів

Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти