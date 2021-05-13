Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 травня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова Фото: скриншот

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 13 травня.

Цифра дня – 14

– 14 Колір дня – блакитний і аквамариновий

– блакитний і аквамариновий Число удачі – 5

У головних плюси дня – доброта і щедрість. При цьому мінуси дня несуть заздрість і нудьгу. В основі дня – чуйність і мудре ставлення до подій.

Краса і здоров'я: добре починати профілактику оздоровлення організму. Але уразливі печінка й очі. Для очей в їжу корисно додати горіхи, цитрусові та моркву.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, початок будівництва і ремонтних робіт будуть вдалими.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися