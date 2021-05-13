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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 мая

Сегодня, 08:04

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: скриншот

Предлагаем узнать счастливое число дня 13 мая.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой и аквамариновый
  • Число удачи – 5

В главных плюсах дня – доброта и щедрость. При этом минусы дня несут зависть и хандру. В основе дня – чуткость и мудрое отношение к происходящему.

Красота и здоровье: хорошо начинать профилактику оздоровления организма. Но уязвимы печень и глаза. Для глаз в пищу полезно добавить орехи, цитрусовые и морковь.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, начало строительства и ремонтных работ будут удачными.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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