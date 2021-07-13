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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 липня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
13 липня, 07:56
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 13 липня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 13 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 13 липня.

  • Цифра дня – 16
  • Колір дня – фіолетовий, ліловий і бузковий
  • Число удачі – 7

У головних плюсах дня – баланс розуму і серця. При цьому мінуси дня несуть полігамність, лукавство і агресію. В основі дня – врівноваженість і зміцнення зв'язків.

У питаннях краси і фітнесу піші прогулянки, спорт і будь-яка фізична активність будуть корисними. У випадку охорони здоров'я бережіть суглоби і обмежте споживання алкоголю.

Завершуючи прогноз темою бізнесу, інвестиції в спортивний інвентар та абонементи на фітнес особливо вітаються.

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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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