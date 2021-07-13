Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 13 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 13 июля.

Цифра дня – 16

– 16 Цвет дня – фиолетовый, лиловый и сиреневый

– фиолетовый, лиловый и сиреневый Число удачи – 7

В главных плюсах дня – баланс разума и сердца. При этом минусы дня несут полигамность, двуличие и агрессию. В основе дня – уравновешенность и укрепление связей.

В вопросах красоты и фитнеса пешие прогулки, спорт и любая физическая активность будут полезными. В отношении здоровья берегите суставы и ограничьте потребление алкоголя.

Завершая прогноз темой бизнеса, инвестиции в спортивный инвентарь и абонементы на фитнес особо приветствуются.

Читайте также:

Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.