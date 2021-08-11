Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 серпня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 11 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 11 серпня.

Цифра дня – 15

– 15 Колір дня – синій

– синій Число удачі – 6

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У головних плюсах дня уважність і великодушність. При цьому мінуси дня несуть спокуси і жадібність. В основі дня аналіз інформації і стабільність.

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У питаннях краси і фітнесу – йога і дихальні вправи будуть дуже до речі. У випадку охорони здоров'я будуть уразливі підшлункова залоза і шлунок.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, зустрічі та переговори добре пройдуть до 15 годин дня.

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