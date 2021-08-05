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Романтична вечеря за гороскопом – 12 страв для кожного знака зодіаку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 серпня, 20:15
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Для Риб, які обожнюють морепродукти, приготуйте салат з креветками. Продукт Скорпіонів – гриби, вони мають бути в максимально смачному соусі, а сором'язливі Діви із задоволенням з'їдять ніжне м'ясо кролика
Романтична вечеря за гороскопом
Романтична вечеря за гороскопом / Фото: freepik.com

Багато хто з нас вибирає партнера, прислухаючись до рекомендацій гороскопу. А чимало пішли ще далі – і не підпускають до себе близько тих, яких нам не рекомендують зірки. І якщо у вас все збіглося і ви не самотні, то дізнаймося, що варто приготувати на романтичну вечерю для кожного з 12 знаків зодіаку. До вечері можна подати фрукти – свої особисті, вони теж є у кожного з нас. Про решту антуражу та вино подбайте самі. Якщо плануєте пікнік, то дізнаєтеся, де купити продукти за вигідними цінами в цьому матеріалі.

Овен – стейк лосося з картопляним гарніром

Стейк з червоної риби – для активних і впевнених у собі Овнів
Стейк з червоної риби – для активних і впевнених у собі Овнів / Фото: freepik.com

Максимально активні Овни навіть під час відпочинку примудряються не розслаблятися. Їхнє життя – це постійний рух, вони ненавидять лінощі. Найчастіше ці люди не встигають нормально сісти і поїсти, адже це теж певна бездіяльність. Але від хорошого стейка з лососем, є велика ймовірність, Овни не відмовляться. Гарнір – на ваш розсуд.

Телець – яловичина під оригінальним соусом

Тельці оцінять добре приготовлену яловичину
Тельці оцінять добре приготовлену яловичину / Фото: freepik.com

Тельці люблять, коли все навколо стабільно. І не люблять, опинятися в непередбачених ситуаціях, це може вибити з колії навіть найврівноваженіших. А ще Тельці, якщо ви не встигли цього зрозуміти, люблять смачно поїсти і цінують класну їжу. Якщо у вас є шматок доброї яловичини, то приготуйте її з овочами. Краще м'ясо не смажити, а тушкувати.

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Близнюки – лазанья

Обов'язково обговоріть начинку для лазаньї перед тим, як приготуєте її для Близнюків
Обов'язково обговоріть начинку для лазаньї перед тим, як приготуєте її для Близнюків / Фото: Depositphotos

Тому що можуть порозумітися з будь-якою людиною, як і листи лазаньї з різноманітною начинкою. Пам'ятайте, що Близнюки люблять бути в центрі уваги і не люблять, коли з ними хтось не погоджується. І ви ж пам'ятаєте, що їхній настрій може швидко змінюватися? Тому розпитайте про смаки вашого коханого напередодні вечері і приготуйте лазанью з потрібною начинкою.

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Рак – качка, качині ніжки, грудка

Качку з ягідним соусом мають гідно оцінити Раки
Качку з ягідним соусом мають гідно оцінити Раки / Фото: Depositphotos

Тим паче це їхнє м'ясо. Раки емоційні та сентиментальні. Разом з цим – це цілісні й постійні натури. Але не варто забувати, що вони залежать від думки оточеннях. Ракам важливо відчувати свій авторитет. Навіть якщо для цього авторитету вони так і не змогли нічого зробити. І так, качине м'ясо готується нешвидко, подбайте про це заздалегідь.

Лев – курячі стегна під гострим соусом або з апельсином

Курячі стегна з апельсинами
Курячі стегна з апельсинами / Фото: Depositphotos

Цими людьми керують амбіції, часто невиправдані. Будьте впевнені, що і в приготування романтичної вечері Леви теж втручатимуться зі своїми слушними порадами. Адже цим людям важливо, щоб ксе навколо відбувалося під їхнім чуйним керівництвом. Леви бувають безпричинно дуже гострі на язик і не соромляться цього недоліку. Приготуйте для них гострі курячі стегна. Можна з апельсином, Леви люблять усе оригінальне.

Діва – кролик з грибами

Краща романтична вечеря для боязких Дів – кролик з грибами
Краща романтична вечеря для боязких Дів – кролик з грибами / Фото: Depositphotos

Це тихі спокійні люди, багатьох з них складно уявити завсідниками гучних вечірок і заходів. Причина – ці люди сором'язливі і боязкі, практично в точності, як кролики. Але цікаві особистості, як і вся їжа з цим м'ясом – це факт. Ну і не забуваємо, що Діви – цінителі не тільки смачної, а й корисної їжі.

Терези – індичка з ананасами і сиром

Приготуйте для розсудливих Терезів індичку з ананасами і сиром
Приготуйте для розсудливих Терезів індичку з ананасами і сиром / Фото: Depositphotos

Збалансовані люди ці Терези. Все у них клеїться, все у них красиво розкладено по полицях. Вони обожнюють соціум, люблять усіх мирити і заспокоювати. Терези спокійні та розсудливі й не заморочуються на їжі. Головне, щоб усе було збалансовано. Ну і смачно безумовно. Ніжну індичку, запечену в духовці, поліпшіть сиром і ананасами.

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Скорпіон – гриби

Фаршировані печериці з горіхами – ідеальна романтична вечеря для Скорпіонів
Фаршировані печериці з горіхами – ідеальна романтична вечеря для Скорпіонів / Фото: Depositphotos

Плутон – це планета Скорпіона, гриби – це продукт Плутона. Їх можна нафарширувати, а можна потушкувати з м'ясом. Різноманітність – це те, що люблять ці люди. Але разом з цим вони непосидючі й непостійні, тому є велика ймовірність, що визначитись з вечерею Скорпіонам складно.

Стрілець – шніцель

Постарайтеся приготувати максимально смачний шніцель для Стрільців
Постарайтеся приготувати максимально смачний шніцель для Стрільців / Фото: Depositphotos

Взагалі, для Стрільців не є проблемою щось конкретне на вечерю. Для них важливіше за все – задушевні й тривалі розмови, вони люблять, щоб їх уважно слухали. Але разом з цим, вони обожнюють усе найнезвичайніше і не проти з'їсти навіть максимально екзотичну страву. І так, вони самі можуть натякнути, щоб їм хотілося з'їсти під час романтичної вечері. Їхня прямолінійність – це щось неймовірне. І так, щоб не отримати зауваження на адресу вашого шніцеля, постарайтеся приготувати його ідеально.

Козеріг – баранина

Вимогливі Козероги охоче з'їдять баранину
Вимогливі Козероги охоче з'їдять баранину / Фото: Depositphotos

Відповідальні, в більшій своїй частині, і не менш вперті. Козерогів складно в чомусь переконати, та й намагатися це робити, напевно, не варто. Вони все одно мають рацію завжди. Козероги – це специфічна для багатьох баранина. Але вона стає максимально смачною, коли правильно приготовлена. Будьте впевнені – Козероги цінують турботу і обов'язково вам віддячать за таку їжу.

Водолій – перепілки

Нестримним Водоліям сподобається м'ясо перепілки
Нестримним Водоліям сподобається м'ясо перепілки / Фото: Depositphotos

Не курка, не індичатина. Перепілка. Навіть з цим треба виділитися – для Водоліїв це принципово важливо. Вони вважають, що прийшли в цей світ пізнавати те, що іншим не дано, навчати. Разом з цим багато Водоліїв не володіють самодисципліною, вони забувають про свої обіцянки, покластися на них – справа ненадійна.

Риби – салат з морепродуктами, морепродукти

Салат з креветками і авокадо
Салат з креветками і авокадо / Фото: Depositphotos

Риби обожнюють усе, що пов'язано з морепродуктами. Головне, щоби під час романтичної вечері на них не напала меланхолія, як це часто з ними буває. Тоді беріть карти в свої руки і хваліть Риб усіма відомими втішними словами. Ці люди люблять, коли їх цінують і коли ними захоплюються.

І ще один рецепт, який може стати доповненням до романтичного вечері – грінки з тартаром з лосося – дізнаєтеся з відео.

Тут читайте, який сир підходить вам за гороскопом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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