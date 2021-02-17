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Паузи під час відповіді люди сприймають як брехню – дослідження

Сьогодні, 19:44

Психологи проаналізували 14 експериментів за участю 7500 людей

Чим довше людина відповідає на питання, тим більша ймовірність, що її вважатимуть брехливою – чи то питання про злочин, чи про навички випічки. Добре ще, що не грубіяном, адже ще потрібно знати, як правильно з ними спілкуватися. Психологи провели цікаве дослідження і опублікували його результати в Journal of Personality and Social Psychology, передає The Guardian.

Вони з'ясували, що крім обсягу, тональності і висоти відповіді час також відіграє роль у тому, як люди сприймають щирість відповідей.

Згідно з аналізом 14 експериментів за участю 7500 людей з США і Великобританії, більш повільні відповіді сприймалися як менш щирі, ніж більш швидкі. Все тому, що люди вважали, що швидкість відповіді може відображати те, що тому, хто говорить, потрібно трохи більше часу для придумування неправдивої відповіді.

Паузи при відповіді люди сприймають як брехня
Паузи при відповіді люди сприймають як брехня
Фото: Depositphotos

В одному експерименті з 562 учасниками люди дивилися відеозаписи поліцейського допиту, на якому актора звинуватили в крадіжці грошей з їх робочого місця. У "швидкому" відео підозрюваний відразу спростував звинувачення, а в "повільному" відео підозрюваний відповів приблизно з п'ятисекундною затримкою. В цілому учасники вважали більш швидкого актора винним у 40% випадків, а більш повільного актора – в 73% випадків.

Ці висновки можуть мати велике значення в повсякденному житті, наприклад для тих, хто проводить співбесіди при прийомі на роботу і під час судових процесів, коли людям доручають виносити судження на основі щирості.

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психологія спілкування пауза
Джерело: Сьогодні
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