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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Як правильно розмовляти з грубіянами: чотири ефективні фрази

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
2 липня, 11:23
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Головне – не дозволяйте своїм емоціям брати гору і контролюйте те, що ви говорите. І тут не йдеться про нецензурну лексику – тільки про фрази, які здатні охолодити співрозмовника
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З якими знаками зодіаку нестерпно спілкуватися / Фото: stocksnap.io

Спілкування з малознайомими людьми не завжди приносить задоволення. Це залежить від багатьох факторів, але одне важливо розуміти точно: якщо перед вами грубіян, ніякої поблажливості не повинно бути. І це зовсім не означає, що потрібно використовувати нецензурну лексику, досить просто знати фрази, які здатні охолодити людини.

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Чотири фрази, які миттєво діють на грубіянів і роззброюють їх

1. Дякую

Коли нам хтось грубить, то перша реакція – звісно ж, нагрубити у відповідь. Але не варто опускатися до рівня грубіяна, краще захопіть його зненацька. Просто вислухайте його, а потім скажіть "дякую", розверніться і підіть. Отже, ви показуєте, що слова грубіяна вас зовсім не зачепили і ви все ще тримаєте ситуацію під контролем.

2. Звідки в тебе завжди стільки негативу?

Якщо, спілкуючись з людиною, ви помічаєте, що вона постійно використовує якісь негативні установки і переходить на грубощі, ви просто в обличчя їй поставте запитання: звідки в тебе завжди стільки негативу?

По-перше, це схопить людину зненацька, а по-друге, ви покажете, що помічаєте всі негативні випади грубіяна. Таким чином ви змістите загальну увагу туди, де вона і повинна бути – на вашого кривдника. До слова, це може допомогти йому піти з хибного шляху.

3. І яку відповідь на це ти хочеш почути?

Коли ваш співрозмовник почне грубити і сипати образами, просто запитайте його: "Яку відповідь на це ти хочеш почути?" Найчастіше це змушує людину замислитися про свої слова і поведінку. А ще у неї може не знайтися відповіді, при цьому у вас буде можливість викликати її на відверту розмову, щоб вказати на негідну поведінку і, можливо, навіть розібратися в її причинах. Якщо, звісно, вам це потрібно.

4. Поговоримо про це завтра

Спілкуючись із грубіянами, важливо не піддаватися емоціям, адже вони від вас цього і хочуть. Навіть якщо вас дуже зачепили слова вашого співрозмовника, не поспішайте відповідати тим же. Просто скажіть, що поговорите про це завтра. Така реакція точно спантеличить грубіяна, і, швидше за все, вашу завтрашню зустріч він захоче скасувати.

А щоб бути не просто не грубими, а ще й милими – спробуйте зробити комплімент своєму чоловікові. Як це правильно робити, дивіться відео:

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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