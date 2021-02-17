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Паузы при ответе люди воспринимают как ложь – исследование

Сегодня, 19:44

Психологи проанализировали 14 экспериментов с участием 7500 человек

Чем дольше человек отвечает на вопрос, тем больше вероятность, что его сочтут лживым – будь то вопрос о преступлении или о навыках выпечки. Хорошо еще, что не грубияном, ведь еще нужно знать, как правильно с ними общаться. Психологи провели интересное исследование и опубликовали его результаты в Journal of Personality and Social Psychology, передает The Guardian.

Они выяснили, что помимо объема, тональности и высоты ответа время также играет роль в том, как люди воспринимают искренность ответов.

Согласно анализу 14 экспериментов с участием 7500 человек из США и Великобритании, более медленные ответы воспринимались как менее искренние, чем более быстрые. Все потому, что люди считали, что скорость ответа может отражать то, что говорящему требуется немного больше времени для придумывания неправдивого ответа.

Паузы при ответе люди воспринимают как ложь
Паузы при ответе люди воспринимают как ложь
Фото: Depositphotos

В одном эксперименте с 562 участниками люди смотрели видеозаписи полицейского допроса, на котором актера обвинили в краже денег с их рабочего места. В "быстром" видео подозреваемый сразу опроверг обвинения, а в "медленном" видео подозреваемый ответил примерно с пятисекундной задержкой. В целом, участники считали более быстрого актера виновным в 40% случаев, а более медленного актера – в 73% случаев.

В целом, эти выводы могут иметь большое значение в повседневной жизни, например для тех, кто проводит собеседования при приеме на работу и судебные процессы, когда людям поручают выносить суждения на основе искренности.

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психология общение пауза
Источник: Сегодня
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