Поп-музика 80-х і класика хеві-метала знижують тривожність – дослідження

Дабстеп, класичний чіллаут і техно сприяють збільшенню пульсу

Техно – найменш розслабляючий жанр музики і найменш ефективний в зниженні тривожності, йдеться в новому дослідженні, опублікованому на Mixmag. Дослідники також називали ті жанри, які допоможуть людині розслабитися і заспокоїтися.

У дослідженні взяли участь 1540 добровольців у віці від 18 до 65 років. Вони слухали плейлисти Spotify з різними музичними жанрами, включаючи техно, дабстеп і рок-гімни 70-х – три основні типи музики, які зафіксували підвищення кров'яного тиску в піддослідних.

Яка музика допомагає впоратися з тривожністю Фото: Unsplash

При цьому техно, дабстеп і класичний чіллаут також увійшли в трійку основних жанрів, які сприяють прискоренню пульсу серед добровольців.

А ось серед жанрів, які знизили кров'яний тиск добровольців, були поп-музика 80-х і 2000-х років, а також класика хеві-метала.

Дослідження провела турецька клініка Vera Clinic.

"З медичної точки зору в цьому є великий сенс. Поп-хіти 80-х можуть викликати у багатьох людей позитивну ностальгію, а їх ритм – викликати викид ендорфінів і серотоніну в мозок, посилюючи відчуття щастя і спокою. Що стосується хеві-метала, я б помітив, що зла музика може допомогти слухачам усвідомити свої почуття і, як наслідок, привести до більшого добробуту", – прокоментував дослідження лікар Омер Авланміш.

Як українці справляються з тривожністю – дивіться відео:

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