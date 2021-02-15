Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Поп-музика 80-х і класика хеві-метала знижують тривожність – дослідження

Сьогодні, 14:51

Дабстеп, класичний чіллаут і техно сприяють збільшенню пульсу

Техно – найменш розслабляючий жанр музики і найменш ефективний в зниженні тривожності, йдеться в новому дослідженні, опублікованому на Mixmag. Дослідники також називали ті жанри, які допоможуть людині розслабитися і заспокоїтися.

У дослідженні взяли участь 1540 добровольців у віці від 18 до 65 років. Вони слухали плейлисти Spotify з різними музичними жанрами, включаючи техно, дабстеп і рок-гімни 70-х – три основні типи музики, які зафіксували підвищення кров'яного тиску в піддослідних.

Яка музика допомагає впоратися з тривожністю
Яка музика допомагає впоратися з тривожністю
Фото: Unsplash

При цьому техно, дабстеп і класичний чіллаут також увійшли в трійку основних жанрів, які сприяють прискоренню пульсу серед добровольців.

А ось серед жанрів, які знизили кров'яний тиск добровольців, були поп-музика 80-х і 2000-х років, а також класика хеві-метала.

Читайте також:
Стрес, тривожність і самотність: як COVID-19 вплинув на працюючих людей

Дослідження провела турецька клініка Vera Clinic.

"З медичної точки зору в цьому є великий сенс. Поп-хіти 80-х можуть викликати у багатьох людей позитивну ностальгію, а їх ритм – викликати викид ендорфінів і серотоніну в мозок, посилюючи відчуття щастя і спокою. Що стосується хеві-метала, я б помітив, що зла музика може допомогти слухачам усвідомити свої почуття і, як наслідок, привести до більшого добробуту", – прокоментував дослідження лікар Омер Авланміш.

Як українці справляються з тривожністю – дивіться відео:

Раніше ми також повідомляли, як боротися з негативом в найбільш депресивний місяць в році .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Я злой человек": Земфіра випустила перший за сім років кліп з Ренатою Литвиновою Бейонсе і Led Zeppelin: які треки прозвучать на інавгурації Джо Байдена "Тіматі й Моргенштерн": що слухають у роздягальні футболісти "Динамо" За найдовший кліп в історії. Twenty One Pilots потрапили до Книги рекордів Гіннеса
музика психологія расслабление жанри
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице

Популярні статті

Сьогодні, 11:13Фаново

Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

Сьогодні, 11:08Смачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

Сьогодні, 10:14Events

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

Вчора, 19:02Модно

Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

Вчора, 16:42Зірково

"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

Вчора, 13:57Фаново

Стрітення Господнє у східних християн-2021: дата, традиції та прикмети

Вчора, 13:32Events

Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

Вчора, 08:29Events

Найкращі вітання з днем ангела Валентина: красиві картинки і побажання

Вчора, 07:17Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого: всі знаки зодіаку

13 лютогоЗірково

В шоу "Маска" розсекретили ще одну зірку – хто був в костюмі Пави

13 лютогоФаново

Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

13 лютогоЗірково

Нікіта Добринін і Даша Квіткова дізналися стать своєї дитини: зворушливе відео

13 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

13 лютогоПсихо

Сумісність знаків зодіаку в коханні та шлюбі: хто кому підходить

13 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 лютого: у Овнів багато роботи, а Тельцям не можна лінуватися

12 лютогоСмачно

Як правильно варити яйця: різні способи

Новини партнерів

Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Блины с дырочками с кипятком. Рецепт
Блины с дырочками с кипятком. Рецепт
Григорій Чапкіс у реанімації
Григорій Чапкіс у реанімації
10 культовых сцен из фильмов
10 культовых сцен из фильмов
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Михаил Ефремов заболел в колонии
Михаил Ефремов заболел в колонии
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти