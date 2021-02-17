Виманюють гроші у дітей і друзів: як не стати жертвою кібер-шахраїв
Ведуча Тала Калатай поділилася особистим досвідом
Копаються в особистих даних, виманюють гроші і шантажують. Кібер-шахраї вигадують нові протизаконні схеми. А ще люблять хакнути сторінки відомих українців, які мають безліч підписників. У біду можуть потрапити навіть зірки телебачення. Як не стати новою жертвою інтернет-шахраїв – далі в матеріалі.
Як працюють інтернет-шахраї: особисті історії українських зірок
Уявіть собі ситуацію: ви вдома займаєтеся власними справами і тут вам дзвонять друзі і кажуть, що від вашого імені шахраї вже виманили гроші у ваших близьких знайомих, і навіть в рідних людей. Приблизно так було і у відомої ведучої "Ранку чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" Тали Калатай. Її близькій подрузі надійшло повідомлення, де її, нібито Тала просила дати 8 тисяч гривень.
Ведучій зламали Facebook і Instagram-сторінки. Тоді подруга Тали здогадалася, що грошей у неї просила не вона, а шахраї. А ось близький друг нічого не запідозрив і перерахував шахраям 8000 гривень. А ще 15-річна донька ведучої прислала все, що у неї було – 2 тисячі гривень.
Справжню пастку шахраї влаштували і співачці Карині Плай. Прислали повідомлення нібито від подруги, яка вмовляла проголосувати за неї на фотосайті. Але коли співачка авторизувалася на сторінці того фотосайту і ввела один з паролів від пошти, то в результаті кіберзлодії отримали доступ і до інших електронних скриньок.
Але обдурити співачку не встигли і Карина повернула контроль над електронними скриньками за допомогою фахівців.
Як не потрапити на гачок шахраїв: дві поради
Звернень по шахрайству в кіберполіції щорічно надходить понад сорок тисяч. І саме в ситуаціях, коли нібито друзі просять гроші, варто зробити дві прості речі.
"Не посоромтеся, зателефонуйте і запитайте, раптом щось сталося. Ви відразу забезпечите себе і друга, раптом сторінку зламали", – радить голова комісії з етики Асоціації приватних детективів Руслан Болгов.
А з дітьми потрібно домовитися про умовні паролі, радить бізнес-консультант Євген Тепляков.
"Якщо я тебе про щось буду просити, і це щось таке термінове – під'їхати, або терміново відправити, то я повинен буду написати таке слово, це означатиме що це я", – пояснює експерт.
І навіть якщо ви не зірка, не варто розслаблятися. Зламують всіх. Тому найпростіший спосіб захисту: завести подвійну авторизацію на Facebook. І не залишати паролів на сумнівних сайтах.
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