Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Виманюють гроші у дітей і друзів: як не стати жертвою кібер-шахраїв

Сьогодні, 10:59

Ведуча Тала Калатай поділилася особистим досвідом

Копаються в особистих даних, виманюють гроші і шантажують. Кібер-шахраї вигадують нові протизаконні схеми. А ще люблять хакнути сторінки відомих українців, які мають безліч підписників. У біду можуть потрапити навіть зірки телебачення. Як не стати новою жертвою інтернет-шахраїв – далі в матеріалі.

Сюжет Татьяни Попової та Андрія Сидоровича
Відео: Сьогодні

Як працюють інтернет-шахраї: особисті історії українських зірок

Уявіть собі ситуацію: ви вдома займаєтеся власними справами і тут вам дзвонять друзі і кажуть, що від вашого імені шахраї вже виманили гроші у ваших близьких знайомих, і навіть в рідних людей. Приблизно так було і у відомої ведучої "Ранку чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" Тали Калатай. Її близькій подрузі надійшло повідомлення, де її, нібито Тала просила дати 8 тисяч гривень.

Ведучій зламали Facebook і Instagram-сторінки. Тоді подруга Тали здогадалася, що грошей у неї просила не вона, а шахраї. А ось близький друг нічого не запідозрив і перерахував шахраям 8000 гривень. А ще 15-річна донька ведучої прислала все, що у неї було – 2 тисячі гривень.

Ведуча Тала Калатай
Ведуча Тала Калатай
Фото: прес-служба

Справжню пастку шахраї влаштували і співачці Карині Плай. Прислали повідомлення нібито від подруги, яка вмовляла проголосувати за неї на фотосайті. Але коли співачка авторизувалася на сторінці того фотосайту і ввела один з паролів від пошти, то в результаті кіберзлодії отримали доступ і до інших електронних скриньок.

Але обдурити співачку не встигли і Карина повернула контроль над електронними скриньками за допомогою фахівців.

Як не потрапити на гачок шахраїв: дві поради

Звернень по шахрайству в кіберполіції щорічно надходить понад сорок тисяч. І саме в ситуаціях, коли нібито друзі просять гроші, варто зробити дві прості речі.

"Не посоромтеся, зателефонуйте і запитайте, раптом щось сталося. Ви відразу забезпечите себе і друга, раптом сторінку зламали", – радить голова комісії з етики Асоціації приватних детективів Руслан Болгов.

Як не стати жертвою інтернет-шахраїв
Як не стати жертвою інтернет-шахраїв
Фото: Depositphotos

А з дітьми потрібно домовитися про умовні паролі, радить бізнес-консультант Євген Тепляков.

"Якщо я тебе про щось буду просити, і це щось таке термінове – під'їхати, або терміново відправити, то я повинен буду написати таке слово, це означатиме що це я", – пояснює експерт.

І навіть якщо ви не зірка, не варто розслаблятися. Зламують всіх. Тому найпростіший спосіб захисту: завести подвійну авторизацію на Facebook. І не залишати паролів на сумнівних сайтах.

Читайте також, як шахраї в інтернеті дурять селян.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Обручку викрав у своєї нареченої: в США чоловік освідчився двом дівчатам і обікрав їх Дві поради юриста, як не натрапити на шахраїв в інтернет-магазинах Гроші скидали з вікна: у Миколаєві шахраї виманювали гроші у пенсіонерів Житель Вінниці "заробив" понад мільйон гривень на онлайн-переказах
шахраї хакер аферисти
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Блины с дырочками с кипятком. Рецепт
Блины с дырочками с кипятком. Рецепт
У долгожителей нашли одну общую черту
У долгожителей нашли одну общую черту

Популярні статті

Сьогодні, 11:16Events

Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Вчора, 13:22Смачно

Як правильно варити макарони на плиті й мультиварці

15 лютогоЗірково

"Пам'яті на дві-три хвилини": з'явилися нові подробиці стану Алібасова

15 лютогоСмачно

Як зробити буженину зі свинини: класичний рецепт

15 лютогоЗдорово

Що можна і чого не можна робити в сильний мороз

15 лютогоЗірково

Пластичний хірург розповів, як Потап схуд на 20 кілограмів

15 лютогоЗірково

Шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на новому відео з сином: "Хто ця молода дівчина?"

15 лютогоЗірково

Меган Маркл чекає другу дитину: вся королівська родина проігнорувала цю новину

15 лютогоФаново

Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

15 лютогоСмачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

15 лютогоEvents

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

15 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 лютого: Водоліям потрібно зайняти вичікувальну позицію, а Рибам – бути більш активними

14 лютогоМодно

Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

14 лютогоЗірково

"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

14 лютогоФаново

Стрітення Господнє у східних християн-2021: дата, традиції та прикмети

14 лютогоEvents

Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

Новини партнерів

Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Кофейный пирог на кефире: настоящее кондитерское чудо
Кофейный пирог на кефире: настоящее кондитерское чудо
Салати з консервованим тунцем: найсмачніші святкові рецепти
Салати з консервованим тунцем: найсмачніші святкові рецепти
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Торт "Дамські пальчики": як приготувати неймовірний смаколик
Торт "Дамські пальчики": як приготувати неймовірний смаколик
Фанаты “Бриджертонов” заметили историческую ошибку в эпизоде
Фанаты “Бриджертонов” заметили историческую ошибку в эпизоде

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти