Нічого не хочу. Як емоційне вигоряння впливає на життя і секс

Слухайте новий випуск подкасту "Сьогодні буде секс"

Емоційне вигоряння – штука складна і навіть небезпечна. Все так серйозно, що минулого року ВООЗ офіційно внесла емоційне вигорання в нову редакцію класифікації хвороб.

У четвертому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова і секс-терапевтка Ярослава Плотникова розповіли, про стадії емоційного вигорання, як апатія впливає на стосунки, і як реагувати, якщо вигорів ваш партнер. За традицією, в цьому матеріалі ми коротко виклали головні тези подкасту.

Після того, як послухаєте подкаст, обов'язково загляньте в наш спецрозділ до Дня Валентина, в якому ми поділилися корисними ідеями, чим зайнятися 14 лютого, щоб святковий день (або вечір) запам'ятався вам надовго.

"Сьогодні буде секс" Фото: Сьогодні

Що таке емоційне вигоряння

Емоційне вигоряння – це стан, коли вам нічого не хочеться, вас нічого не радує, у вас немає сил, ви відчуваєте постійну втому і напругу. "Вигоріти" може людина будь-якої зайнятості, при цьому у кожного це відбувається індивідуально і в різному ступені.

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Як зрозуміти, чи є у мене емоційне вигоряння

До симптомів вигоряння, які допоможуть визначити, чи страждає людина від цього, відносять відсутність мотивації, небажання щось робити, втому, апатію, відсутність апетиту, екзистенційну кризу.

Емоційне вигоряння відбувається в чотири етапи:

Ейфорія, коли вас все надихає, у вас дуже багато сил, і ви готові працювати не покладаючи рук. Стадія, коли сили закінчуються. Ви продовжуєте активно працювати, але вам потрібно більше відпочинку і допінгу. Виснаження. Тут вже вам не досить вихідних, щоб прийти в себе, не тільки фізично, а й емоційно. Криза. Це стадія спустошення, депресії, стресу, після якої буває дуже складно відновитися, щоб повернутися на роботу.

Як вигоряння на роботі впливає на сексуальне життя

Якщо людина емоційно вигорає на роботі, то він емоційно вигорає в інших сферах життя. Фізична втома не дає включитися в процес, а додати до неї емоційне виснаження – отримаємо не найприємніший сценарій.

Чому важливо розповісти про вигорянні партнеру

Щоб не втратити відносини, якщо ви емоційно вигоріли, і вам не хочеться сексу, потрібно поговорити про це з партнером, спробувати пояснити йому, в якому ви перебуваєте стані, чому для вас це складно тощо. Слід пам'ятати, що не всі люди розуміють одне одного з півслова, не всі дивляться на речі однаково, тому важливо максимально зрозуміло передати суть проблеми.

Як знову захотіти сексу, якщо вигорів

Ваші відносини ви будуєте самостійно, зі своїм партнером. Його можна стимулювати штучно. На початку відносин, перші пару років, у вас все дуже класно і ви обидва активні, потім же вам потрібно вибудовувати інтим, планувати його, щоб зберегти стосунки.

У цьому допоможуть рольові ігри, романтична атмосфера та інші речі, які можуть налаштувати вас на секс, повернути інтерес до нього.

Як не дозволити емоційному вигорянню погіршити ваш стан, що робити і як реагувати, якщо вигорів партнер – слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts, Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити в ліжку .

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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