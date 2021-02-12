Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Нічого не хочу. Як емоційне вигоряння впливає на життя і секс

Сьогодні, 18:55

Слухайте новий випуск подкасту "Сьогодні буде секс"

Емоційне вигоряння – штука складна і навіть небезпечна. Все так серйозно, що минулого року ВООЗ офіційно внесла емоційне вигорання в нову редакцію класифікації хвороб.

У четвертому випуску подкасту "Сьогодні буде секс" журналістка Настя Бобкова і секс-терапевтка Ярослава Плотникова розповіли, про стадії емоційного вигорання, як апатія впливає на стосунки, і як реагувати, якщо вигорів ваш партнер. За традицією, в цьому матеріалі ми коротко виклали головні тези подкасту.

Після того, як послухаєте подкаст, обов'язково загляньте в наш спецрозділ до Дня Валентина, в якому ми поділилися корисними ідеями, чим зайнятися 14 лютого, щоб святковий день (або вечір) запам'ятався вам надовго.

"Сьогодні буде секс"
"Сьогодні буде секс"
Фото: Сьогодні

Що таке емоційне вигоряння

Емоційне вигоряння – це стан, коли вам нічого не хочеться, вас нічого не радує, у вас немає сил, ви відчуваєте постійну втому і напругу. "Вигоріти" може людина будь-якої зайнятості, при цьому у кожного це відбувається індивідуально і в різному ступені.

Читайте також:
Що таке сексуальність і як на неї вплинув СРСР

Як зрозуміти, чи є у мене емоційне вигоряння

До симптомів вигоряння, які допоможуть визначити, чи страждає людина від цього, відносять відсутність мотивації, небажання щось робити, втому, апатію, відсутність апетиту, екзистенційну кризу.

Емоційне вигоряння відбувається в чотири етапи:

  1. Ейфорія, коли вас все надихає, у вас дуже багато сил, і ви готові працювати не покладаючи рук.
  2. Стадія, коли сили закінчуються. Ви продовжуєте активно працювати, але вам потрібно більше відпочинку і допінгу.
  3. Виснаження. Тут вже вам не досить вихідних, щоб прийти в себе, не тільки фізично, а й емоційно.
  4. Криза. Це стадія спустошення, депресії, стресу, після якої буває дуже складно відновитися, щоб повернутися на роботу.

Як вигоряння на роботі впливає на сексуальне життя

Якщо людина емоційно вигорає на роботі, то він емоційно вигорає в інших сферах життя. Фізична втома не дає включитися в процес, а додати до неї емоційне виснаження – отримаємо не найприємніший сценарій.

Чому важливо розповісти про вигорянні партнеру

Щоб не втратити відносини, якщо ви емоційно вигоріли, і вам не хочеться сексу, потрібно поговорити про це з партнером, спробувати пояснити йому, в якому ви перебуваєте стані, чому для вас це складно тощо. Слід пам'ятати, що не всі люди розуміють одне одного з півслова, не всі дивляться на речі однаково, тому важливо максимально зрозуміло передати суть проблеми.

Як знову захотіти сексу, якщо вигорів

Ваші відносини ви будуєте самостійно, зі своїм партнером. Його можна стимулювати штучно. На початку відносин, перші пару років, у вас все дуже класно і ви обидва активні, потім же вам потрібно вибудовувати інтим, планувати його, щоб зберегти стосунки.

У цьому допоможуть рольові ігри, романтична атмосфера та інші речі, які можуть налаштувати вас на секс, повернути інтерес до нього.

Як не дозволити емоційному вигорянню погіршити ваш стан, що робити і як реагувати, якщо вигорів партнер слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts, Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити в ліжку .

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як боротися з негативом в найбільш депресивний місяць року 5 головних запитань про секс, які ви боїтеся поставити Як впоратися з емоційним вигоранням і почати жити повноцінно
стосунки секс психологія подкасти
Реклама

Новини партнерів

Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера

Популярні статті

Сьогодні, 16:12Смачно

Як правильно варити яйця: різні способи

Сьогодні, 11:28Events

Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках

Сьогодні, 05:10Психо

Гороскоп на сьогодні 12 лютого: Терези ризикують стати банкрутом, а Скорпіону потрібно пригальмувати

Вчора, 19:41Зірково

Кейт Міддлтон задумалася про зміну зовнішнього вигляду

Вчора, 19:39Events

Китайський Новий рік: прикольні привітання і яскраві листівки

Вчора, 19:16Зірково

"Дружина вигнала з дому": Максим Галкін заспівав про Аллу Пугачову (відео)

Вчора, 17:08Зірково

Камалія відреагувала на слова Полякової, яка назвала її "цицькатою і з товстими ногами"

Вчора, 16:02Events

Китайський Новий рік дивовижні: традиції та прикмети свята

Вчора, 13:31Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Вчора, 13:14Смачно

Яка піца ідеальна для кожного знаку зодіаку – 12 начинок

Вчора, 13:01Зірково

Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон

Вчора, 11:43Зірково

Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Вчора, 10:19Зірково

Леся Нікітюк пояснила, чому не братиме участі в "Холостячці": відео

Вчора, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 11 лютого: Раку і Козерогові не можна лінуватися

10 лютогоСмачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

10 лютогоСмачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Новини партнерів

Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Медовые крылышки в духовке - вкусно и недорого для всей семьи
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
5 необычных блюд из мяса, которые понравятся любому мужчине
5 необычных блюд из мяса, которые понравятся любому мужчине

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти