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Як помститися колишньому: незвичайні пропозиції від зоопарків

Сьогодні, 14:55

До чого тут таргани, змії і щури

Помста – страва, яку подають холодною. Так вирішили в одному із зоопарків США. Там з'явилась ідеальна пропозиція для тих, хто хоче помститися колишнім. Все просто: називаєте таргана ім'ям екскохання, а його згодовують птахам або ящіркам. Програма "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" з її ведучим Дмитром Коляденком дізналися, які ще незвичайні акції до Дня всіх закоханих провели в світі.

Традиційна пропозицію від кількох зоопарків світу: назвіть мишу або таргана ім'ям людини, яку ви ненавидите, і їх з'їдять на ваших очах. Так минулого року варани їли щурів з іменами екскоханців.

А якщо ваш колишній або колишня справжня змія, то можна закріпити за ним/нею цей статус офіційно. Акція від зоопарку Сіднея: назвати отруйну змію ім'ям екса можна, вигравши в конкурсі. Для цього треба пояснити в 25 словах, чому ваша екслюбов заслуговує на те, щоб її ім'ям назвали рептилію. І переказати долар фонду збереження дикої природи. Переможець також отримує право безплатно відвідувати свою змію протягом року.

У зоопарку пропонують тарганів назвати ім'ям колишнього і згодувати птахам
У зоопарку пропонують тарганів назвати ім'ям колишнього і згодувати птахам
Фото: Pixabay

У минулому році до Дня всіх закоханих мережа ресторанів швидкого харчування Burger King запропонувала обміняти фото колишніх на фірмові бургери. Акція проходила в кількох містах Сполучених Штатів. У Нью-Йорку дармовий бургер можна було отримати не тільки за фото ексів, а й за їхні опудала, одяг або листи. Залишити все це слід було в "кошику розставань". Акція була не тільки відповіддю на класичний День святого Валентина, але і промокомпанією стрічки Гарлі Квінн "Хижі птахи". Події фільму розгортаються саме після розставання Гарлі з Джокером.

Раніше ми писали, як українські селебриті відзначають День святого Валентина.

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Джерело: Сьогодні
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