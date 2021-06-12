Який ти герой з улюблених серіалів по знаку зодіаку

"Секс у великому місті", "Клан Сопрано", "Бріджертон" і "Пліткарка" – який ти герой по знаку зодіаку. 12 кращих стрічок, в яких кожен зможе дізнатися себе

Який ти герой з улюблених серіалів по знаку зодіаку Фото: скриншот

Всі ми любимо дивитися серіали і спостерігати за головними героями в той чи інший час. А чи замислювалися ви, що дуже схожі на персонажа саги, яку дивіться прямо зараз або дивилися раніше? Самі перевірте, адже зірки не брешуть! Наприклад, Овни – великі трудяги і любителі красивих речей, дуже схожі на Великого Гетсбі, а замріяні, але не відірвані від життя Риби – як дві краплі води схожі на Дафну Бріджертон.

Овен – Джей Гетсбі з "Великий Гетсбі"

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Завзятість і цілеспрямованість Овнів приносять їм хороші плоди у вигляді грошей, які вони із задоволенням витрачають на красиві і дорогі речі. Овен, як і Джей Гетсбі – герой хоч і не серіалу, а фільму, але точно вміє справляти враження на людей і дуже любить увагу. Це дуже яскравий представник цього знака зодіаку.

Телець – Алісія Флоррік, "Хороша дружина"

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Представники цього знака зодіаку вміють домагатися поставлених завдань за всяку ціну і навіть можуть почати з чистого аркуша, не боячись труднощів. Вони непотоплювані, як і Алісія Флоррік, яка змогла почати життя навіть після того, як її чоловік потягнув її на саме дно.

Близнюки – Бет Хармон "Хід королеви"

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Двоїстість Близнюкам не те щоб властива, а це і є їх сутність. Вони можуть одночасно хотіти абсолютно різних речей, довго сумніватися, але все ж зробити для себе правильний висновок. Як і героїня серіалу "Хід королеви", яка змогла вибрати для себе справу життя, незважаючи ні на які сумніви і мінливості долі.

Рак – Джоан Холлоуей, "Божевільні"

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Романтичні і злегка загадкові Раки можуть спантеличити будь-яку людину. Адже зовнішність і перше враження швидше за все виявляться невідповідними дійсності. Адже вони, як і героїня серіалу "Божевільні" глибші й цікаві натури, які не боятися експериментувати і не люблять нудьгувати.

Лев – Вайолет Кроулі, "Абатство Даунтон"

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Владні, люблячі контролювати і тримати все і всіх за правилами, Леви дуже схожі на вдовствуючу графиню Вайолет Кроулі. Вона мудра, знає і вміє дати цінну і доречну пораді.

Діва – Отіс, "Статеве виховання"

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Поступливий, але досить волелюбний характер Дів, робить їх дуже схожими на головного героя серіалу "Статеве виховання". Отіс вміє знаходити підхід до людей, з радістю їм допомагає, а й про себе не забуває. Це дається йому нелегко, з якимсь стисненням, але отримує те, чого спочатку хотів.

Терези – Міріам, "Дивовижна місіс Мейзел"

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Представники цього знака зодіаку точно знають, що з будь-якої ситуації завжди є вихід. Вони, як і головна героїн серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", цілеспрямовано рухаються до своєї мети і домагаються для себе кращого. Причому вибирають для цього гарний шлях!

Скорпіон – Блер Уолдорф, "Пліткарка"

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Активні, оптимістичні і цілеспрямовані Скорпіони як дві краплі води схожі на головну героїню серіалу "Пліткарка". Вона точно знає, чого хоче і її не хвилює, яким способом вона це отримає. А ще вона вміє оточити себе правильними людьми, які підтримають будь-яку її ідею.

Стрілець – Серена Вандервудсен, "Пліткарка"

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Допитливі, любителі подорожей, пригод, спілкування і веселощів – це все про Стрільців і головну героїню серіалу "Пліткарка". Вона вміє знаходити рішення будь-якої задачі і вихід з будь-якої ситуації. Ось тільки в любові не завжди щастить – але, можливо, вони просто вибирають не тих пасій.

Козероги – психолог Дженіфер Мерфі, "Клан Сопрано"

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Уміють слухати і чути, а ще правильно аналізують інформацію і вміють нею користуватися. Такою є і героїня серіалу "Клан Сопрано", яка в силу своєї професії чула багато інформації і навіть мала владу над дуже відомим мафіозі.

Водолій – Керрі Бредшоу, "Секс у великому місті"

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Дуже суперечливий знак, який швидко чимось загоряється, а потім також різко може змінити свою думку і знайти цьому виправдання. Головна героїня серіалу надходила також: купувала дорогі туфлі, хоч гроші були останніми, і давала шанс чоловікові, який постійно робив їй боляче.

Риби – Дафна Бріджертон, "Бріджертон"

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Романтичні Риби вміють не тільки мріяти, а й втілювати свої бажання в реальність. Для цього вони докладають максимум зусиль, не втрачаючи при цьому своєї вразливості, ніжності і романтичності, як і героїня серіалу "Бріджертон". У неї була мрія вийти заміж по любові і вона доклала для цього всіх зусиль.

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