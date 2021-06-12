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Какой ты герой из любимых сериалов по знаку зодиака

Сегодня, 08:30

"Секс в большом городе", "Клан Сопрано", "Бриджертоны" и "Сплетница" – какой ты герой по знаку зодиака. 12 лучших лент, в которых каждый сможет узнать себя

Какой ты герой из любимых сериалов по знаку зодиака
Какой ты герой из любимых сериалов по знаку зодиака
Фото: скриншот

Все мы любим смотреть сериалы и наблюдать за главными героями в то или иное время. А задумывались ли вы, что очень похожи на персонажа саги, которую смотрите прямо сейчас или смотрели ранее? Сами проверьте, ведь звезды не врут! К примеру, Овны – большие трудяги и любители красивых вещей, очень похожи на Великого Гетсби, а мечтательные, но не оторванные от жизни Рыбы – как две капли воды похожи на Дафну Бриджертон.

Овен – Джей Гэтсби из "Великий Гэтсби"

Джей Гэтсби из
Джей Гэтсби из "Великого Гэтсби" – настоящий Овен
Фото: скриншот

Упорство и целенаправленность Овнов приносят им хорошие плоды в виде денег, которые они с удовольствием тратят на красивые и дорогие вещи. Овен, как и Джей Гэтсби – герой хоть и не сериала, а фильма, но точно умеет производить впечатление на людей и очень любит внимание. Это очень яркий представитель этого знака зодиака.

Телец – Алисия Флоррик, "Хорошая жена"

Алисия Флоррик из
Алисия Флоррик из "Хорошая жена" настоящий Телец
Фото: скриншот

Представители этого знака зодиака умеют добиваться поставленных задач любой ценой и даже могут начать с чистого листа, не боясь трудностей. Они непотопляемые, как и Алисия Флоррик, которая смогла начать жизнь даже после того, как ее муж утащил ее на самое дно.

Близнецы – Бет Хармон "Ход королевы"

Бет Хармон из
Бет Хармон из "Хода королевы" настоящие Близнецы
Фото: скриншот

Двойственность Близнецам не то чтобы присуща, а это и есть их сущность. Они могут одновременно хотеть абсолютно разных вещей, долго сомневаться, но все же сделать для себя верный вывод. Как и героиня сериала "Ход королевы", которая смогла выбрать для себя дело жизни, несмотря ни на какие сомнения и превратности судьбы.

Рак – Джоан Холлоуэй, "Безумцы"

Джоан Холлоуэй из
Джоан Холлоуэй из "Безумцев" настоящий Рак
Фото: скриншот

Романтичные и слегка загадочные Раки могут озадачить любого человека. Ведь внешность и первое впечатление скорее всего окажутся несоответствующими действительности. Ведь они, как и героиня сериала "Безумцы" более глубокие и интересные натуры, которые не бояться экспериментировать и не любят скучать.

Лев — Вайолет Кроули, "Аббатство Даунтон"

Вайолет Кроули из
Вайолет Кроули из "Аббатства Даунтон" настоящий Лев
Фото: скриншот

Властные, любящие контролировать и держать все и всех по правилам, Львы очень похожи на вдовствующую графиню Вайолет Кроули. Она мудрая, знающая и умеет дать ценный и уместный совет.

Дева – Отис, "Половое воспитание"

Отис из
Отис из "Полового воспитания" настоящая Дева
Фото: скриншот

Покладистый, но довольно свободолюбивый характер Дев, делает их очень похожими на главного героя сериала "Половое воспитание". Отис умеет находить подход к людям, с радостью им помогает, но и про себя не забывает. Это дается ему не легко, с неким стеснением, но получает то, чего изначально хотел.

Весы — Мириам, "Удивительная миссис Мейзел"

Мириам из
Мириам из "Удивительная миссис Мейзел" настоящие Весы
Фото: themoviedb.org

Представители этого знака зодиака точно знают, что из любой ситуации всегда есть выход. Они, как и главная героин сериала "Удивительная миссис Мейзел", целенаправленно двигаются к своей цели и добиваются для себя лучшего. Причем выбирают для этого красивый путь!

Скорпион – Блэр Уолдорф, "Сплетница"

Блэр Уолдорф из
Блэр Уолдорф из "Сплетницы" настоящий Скорпион
Фото: Скриншот из видео

Активные, оптимистичные и целеустремленные Скорпионы как две капли воды похожи на главную героиню сериала "Сплетница". Она точно знает, чего хочет и ее не волнует, каким способом она это получит. А еще она умеет окружить себя правильными людьми, которые поддержат любую ее идею.

Стрелец – Серена Вандервудсен, "Сплетница"

Серена Вандервудсен из
Серена Вандервудсен из "Сплетницы" – настоящий Стрелец
Фото: YouTube

Любознательные, любители путешествий, приключений, общения и веселья – это все про Стрельцов и главную героиню сериала "Сплетница". Она умеет находить решение любой задачи и выход из любой ситуации. Вот только в любви не всегда везет – но, возможно, они просто выбирают не тех пассий.

Козероги – психолог Дженифер Мерфи, "Клан Сопрано"

Психолог Дженифер Мерфи из
Психолог Дженифер Мерфи из "Клана Сопрано" настоящий Козерог
Фото: скриншот

Умеют слушать и слышать, а еще правильно анализируют информацию и умеют ею пользоваться. Такой является и героиня сериала "Клан Сопрано", которая в силу своей профессии слышала много информации и даже имела власть над очень известным мафиозием.

Водолей – Кэрри Брэдшоу, "Секс в большом городе"

Кэрри Брэдшоу из
Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" настоящий Водолей
Фото: Getty Images

Очень противоречивый знак, который быстро чем-то загорается, а потом также резко может изменить свое мнение и найти этому оправдание. Главная героиня сериала поступала также: покупала дорогие туфли, хоть деньги были последними, и давала шанс мужчине, который постоянно делал ей больно.

Рыбы – Дафна Бриджертон, "Бриджертоны"

Дафна Бриджертон из
Дафна Бриджертон из "Бриджертонов" настоящие Рыбы
Фото: Netflix

Романтичные Рыбы умеют не только мечтать, а и воплощать свои желания в реальность. Для этого они прикладывают максимум усилий, не теряя при этом своей ранимости, нежности и романтичности, как и героиня сериала "Бриджертоны". У нее была мечта выйти замуж по любви и она приложила для этого все усилия.

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Источник: Сегодня
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