Яка ви ягода за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Привабливі Діви – це червона смородина, а неприступний агрус – це Козеріг

Яка ви ягода за гороскопом Фото: freepik.com

Як з'ясувалося, який продукт харчування або вже готову страву не взяти, все це певною мірою переплітається зі знаками зодіаку. Наприклад, у кожного з нас є свій особистий десерт. А якщо є десерт, то і ягода теж має бути. Нижче – 12 ягід, які нам рекомендують зірки.

Овен – чорниця

Овни доброзичливі, але можуть бути різкими, як і чорниця – корисна, але в'язка

Смачна ягода та до того ж дуже корисна. Єдина незручність – незначна в'язкість у післясмаку. Як і з Овнами. Вони доброзичливі та завжди готові прийти на допомогу. Але не варто заважати їм у досягненні мети, вони можуть спалахнути і образити.

Телець – журавлина

Увійти в довіру до Тельців складно, як і дістатися журавлини Фото: freepik.com

Спокійні й урівноважені. Вони надійні друзі. От тільки дуже неохоче підпускають до свого оточення, немов журавлина – цієї ягоди просто так не дістанешся. Ну а коли отримаєш її, то користь буде миттєвою.

Близнюки – вишня

Смак вишні складно передбачити, як і особливості характеру Близнюків Фото: freepik.com

На вигляд яскрава, соковита, приваблива ягода, але смак її часто буває оманливим. І не завжди соковита вишня є смачною. Так і Близнюки – за веселою вдачею може ховатися образлива та дещо їдка особистість.

Рак – черешня

Черешня – сонячна ягода позитивних Раків Фото: Pixabay

Черешня – улюблениця сонця. Під його променями вона любить дозрівати. Так і Раки, оточені любов'ю і увагою, завжди отримують найкраще місце в будь-якій компанії, прагнуть цього. Раки усміхнені, з ними завжди є про що поговорити.

Лев – чорна смородина

Чорну смородину потрібно розкуштувати, щоб оцінити. Як і владних Львів Фото: freepik.com

Особлива ягода. Тобто якщо вам вдалося її розкуштувати і оцінити неповторний смак, то вона стане однією з ваших улюблених. Так і з Левами – спочатку різкі та категоричні, але якщо вони вам довіряють, то приймуть з усіма недоліками.

Діва – червона смородина

Неймовірно красива, але кисло-солодка смородина – це Діви Фото: freepik.com

Красива, кисло-солодка ягода ідеальної форми. А Діви завжди прагнуть ідеалу, вони перфекціоністи. А ще смородину часто використовують як прикрасу для десертів, як і Діви завжди прикрашають собою всі місця, де з'являються.

Терези – полуниця

Полуниця – ягода, в якій важко знайти недоліки. Як і у Терезів Фото: freepik.com

Полуниця – ягода, у якої важко знайти недоліки. Вона навіть кислувата смачна. Як і Терези. От уміють ці люди граціозно виходити з будь-якого конфлікту і неприємностей, а коли треба, залучають свою неповторну здатність – усе врівноважувати і розставляти по правильних місцях.

Скорпіон – ожина

Солодка ягода, якої важко дістатися, як і зрозуміти Скорпіонів Фото: freepik.com

Солодка ягода, якої не так-то просто дістатися через колючі чагарники, на яких вона росте. Так і Скорпіони можуть видаватися неприступними, холодними, байдужими до всього. Але з близькими вони завжди відкриті та м'які.

Стрілець – суниця

Стрілець – це важкодоступна суниця

Ці одвічні мандрівники і любителі гострих відчуттів можуть видаватися страшно безтурботними людьми. Але вони знають, що їм треба та наполегливо до цього йдуть. Правда, спрага цих пошуків, часом, збиває їх з пантелику і вони забувають, що, власне, шукають. Та нічого не знаходять. Так, власне, відбувається і з суницею.

Козеріг – агрус

Козероги – це кисла ягода з щільною оболонкою Фото: freepik.com

У цій ягоді є все – неповторний смак і нехарактерний для ягід зелений колір. Незвичайна ягода. Як і Козероги. Агрус має дуже щільну, тобто непробивну шкірку. Потрібно дуже постаратися, щоб "пробити" Козерогів і переконати їх у чомусь.

Водолій – кавун

Водолії не люблять, коли їх підганяють, як і кавун, вони довго "зріють" Фото: Depositphotos

Головне дати цій ягоді дозріти. У жодному разі не підганяти, Водолії цього не люблять. Тоді соковита ягода потішить чудовим результатом. Водолії не підпускають до себе людей занадто близько. На те, щоб з ними подружитися, знадобиться час, але потім про це ви точно не пошкодуєте.

Риби – малина

Малина примхлива ягода з мінливим настроєм, як і Риби Фото: Pexels

Малина – примхлива ягода з мінливим настроєм. Вчасно не побачив – і вона зіпсувалася. Як і з Рибами. Ці люди люблять, щоб усі помічали їхній навіть легкий натяк на те, що їм щось не подобається. І краще це все-таки помічати, інакше вони образяться і виправити ситуацію буде важко.

У цьому рецепті присутня ягода Терезів – полуниця, але приготувати грінки з тартаром з лосося варто всім.

Тут дізнаєтеся, який ви фрукт за гороскопом.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися