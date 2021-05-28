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Який ви коктейль за гороскопом – 12 варіантів для кожного знаку зодіаку

Сьогодні, 20:15

Тельці охоче вип'ють коктейль на основі червоного вина, а Близнюки – різкий "Б-52", що вибиває б'є з ніг

Який ви коктейль за гороскопом
Який ви коктейль за гороскопом
Фото: freepik.com

Напередодні вихідних дізнаємося, який алкогольний коктейль треба вибирати кожному знаку зодіаку. Ймовірно, зірки не вкажуть їхню дозволену кількість на одну душу, а й без цього зрозуміло, що коли коктейлів забагато, то користі це не принесе. А коли після вечірки захочеться десерт – тут дізнаєтеся, який саме підходить вашому сузір'ю.

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Овен – "Лонг-Айленд"

Імпульсивні Овни – це "Лонг-Айленд"
Імпульсивні Овни – це "Лонг-Айленд"
Фото: Depositphotos

Овни імпульсивні та емоційні. І що прянішим буде коктейль і алкогольнішим, то краще. До того ж цей коктейль дуже красивий, а Овни люблять справляти неймовірне враження.

Телець – коктейлі на основі червоного вина

Тельці віддають перевагу класиці, їхні коктейлі мають бути на основі червоного вина
Тельці віддають перевагу класиці, їхні коктейлі мають бути на основі червоного вина
Фото: freepik.com

Наприклад, гарячий шоколад з червоним вином. А все тому, що Тельці люблять стабільність і перевірену часом класику. А ще – не люблять виходити із зони комфорту. Оригінальне поєднання сухого вина і гарячого шоколаду – дуже сподобається Тельцям.

Близнюки – "Б-52"

Близнюки – це багатошарові коктейлі
Близнюки – це багатошарові коктейлі
Фото: Инстаграм

Близнюки двоїсті, тому їм підходять багатошарові коктейлі. Вони відображають їхню сутність. І так, представники цього знаку люблять, щоб усе відбувалося швидко і за їхнім бажанням. Як і "Б-52" – п'ється швидко і також валить з ніг.

Рак – джин-тонік

Раки – це джин-тонік
Раки – це джин-тонік
Фото: Pexels

Раки спокійні, відповідальні та цінують сімейні цінності. В коктейльній карті вони – джин-тонік. Цей напій не дасть швидко сп'яніти і його кількість легко можна контролювати. У всякому разі, постаратися це робити.

Лев – "Блакитні Гаваї"

Леви обожнюють усе нестандартне і оригінальне, їхній коктейль "Блакитні Гаваї"
Леви обожнюють усе нестандартне і оригінальне, їхній коктейль "Блакитні Гаваї"

Леви обожнюють усе оригінальне та нестандартне, вони не встоять перед чимось новим і люблять усе екзотичне. А ще ці люди ласі на яскраві кольори. Тобто що яскравіше буде їхній коктейль, то краще.

Діви – всі коктейлі на основі віскі

Для прямолінійних Дів кращий варіант – коктейлі на основі віскі
Для прямолінійних Дів кращий варіант – коктейлі на основі віскі
Фото: Unsplash

Діви прямолінійні естети. У них все має бути розкладено по полицях і хаос для них чужий. Представники цього знаку зодіаку люблять класику, тож у світі алкогольних напоїв їх представляє незмінний шотландський віскі та всі коктейлі на його основі.

Терези – "Дайкірі"

Терези – це елегантний "Дайкірі"
Терези – це елегантний "Дайкірі"

Представники цього знаку дуже часто сумніваються перед тим, як спробувати щось нове. Це стосується не тільки алкоголю. Але якщо вони знатимуть, що в коктейлі багато різних смаків, і вони ідеально поєднуються – обов'язково його виберуть.

Скорпіони – "Секс на пляжі"

Чуттєві Скорпіони вибирають "Секс на пляжі"
Чуттєві Скорпіони вибирають "Секс на пляжі"

А який ще коктейль може сподобається чуттєвим і пристрасним Скорпіонам? "Секс на пляжі" складно готується, а це подобається вимогливим до всього Скорпіонам. У цілому, цим людям можуть підійти всі коктейлі, що потребують тривалого та ретельного приготування.

Стрільці – "Космополітен"

Пристрасні Стрільці – це аристократичний "Космополітен"
Пристрасні Стрільці – це аристократичний "Космополітен"
Фото: Depositphotos

Цікаві й палкі шанувальники пригод – Стрільці люблять світські бесіди і тривале проведення часу з келихом. "Космополітен" – це майже аристократичний коктейль, а ці люди завжди прагнуть до аристократизму.

Козеріг – "Маргарита"

Козероги люблять мінімалізм, "Маргарита" – їхній коктейль
Козероги люблять мінімалізм, "Маргарита" – їхній коктейль
Фото: Unsplash

Козероги – люди наполегливі, вони дуже цінують час. Тим паче свій. Тому їхні коктейлі – це всі ті, які містять мінімум інгредієнтів і їх не треба довго змішувати.

Водолій – "Піна колада"

Водолії – цінителі якісних напоїв, їхнійкоктейль – "Піна колада"
Водолії – цінителі якісних напоїв, їхнійкоктейль – "Піна колада"
Фото: freepik.com

Водоліїв передбачити складно, вони різкі та несподівані. І ніколи не вгадаєш, чого вони захочуть цієї хвилини. То їм захочеться класики, то якогось ноу-хау в алкоголі. Але є одне але – Водолії завжди вважають за краще якісні напої.

Риби – коктейлі на основі білого вина і "Мохіто"

"Мохіто" є відображенням суперечливої вдачі Риб
"Мохіто" є відображенням суперечливої вдачі Риб
Фото: freepik.com

Вино має бути з льодом – Риби люблять воду, а якщо коктейль, то "Мохіто". Ця освіжальна суміш відбиває суперечливість натури цих людей. Тут і білий ром з цукровим сиропом, і м'ята, яка нейтралізує гіркоту лайма.

Тут читайте, який ви фрукт за гороскопом.

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