Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

Затишні пиріжки з картоплею – це Скорпіони, а обережні Раки – пиріжки з горохом

Який ви пиріжок за гороскопом Фото: freepik.com

Раз ми вже знаємо, яка спеція підходить кожному за гороскопом, чому б не дізнатися, які пиріжки, вірніше, з якою начинкою нам бажано їсти. Усі варіянти узгоджені з основними і неповторними рисами всіх 12 знаків зодіаку.

Овен – пиріжки з капустою

Капуста для пиріжків готується швидко, з ними Овен відпочине перед черговим звершенням Фото: Depositphotos

Овни обов'язково проявлять себе з найкращого боку, коли на їхньому шляху виникнуть труднощі. Вони звикли з ними справлятися швидко й легко. Капуста – це корисний продукт, який до того ж не вимагає особливих зусиль у приготуванні. З такими пиріжками Овен відпочине перед черговим ривком до переможного результату.

Телець – пиріжки із сиром та родзинками

Тельці – це пиріжки з сиром, які нагадують про дитинство Фото: instagram.com/arielival/

Тельці за стабільність і їм трохи некомфортно, коли в цю стабільність починає хтось влазити. Ці люди цінують друзів, обожнюють сім'ю і сімейні цінності. А які пиріжки найбільше нагадують домашній затишок? Із сиром та родзинками, адже це смак і запах дитинства. Плюс класична начинка для пиріжків, Овни цінують класику.

Близнюки – пиріжки з вишнею

Близнюки – це пиріжки з вишнею Фото: instagram.com/nn.belousova/

Вишня – ягода, з якою складно вгадати. Зовні вона може бути солодкою, а от на смак – кислою. Але в начинці для пиріжків до вишні додається цукор, тому кислинку можна врівноважити. Як і Близнюків, які можуть часто ображатися без приводу і які люблять, щоб їх "підсолоджували" словами.

Рак – пиріжки з горохом

Дуже обережні Раки – це пиріжки з горохом Фото: Depositphotos

Дуже потайливі та вкрай обережні, складно сказати, що у них відбувається всередині – так кажуть про Раків. Як і пиріжки з горохом – дуже неоднозначна начинка, але смачна тим не менш. Уважність Раків до всього пояснюється тим, що вони не люблять допускати промахів, як часто трапляється з іншими. І в разі, якщо людина в біді, Раки тут як тут і уважно можуть вислухати і підтримати.

Лев – пиріжки з чорною смородиною

Леви – це ароматні й неповторні пиріжки з чорною смородиною Фото: instagram.com/irina.pavlova_art/

Ця ягода багатьом не подобається, її все-таки потрібно розкуштувати і потім оцінити. А от як начинка для пиріжків смородина стає соковитою і ароматнішою. Це як і з Левами: спочатку вони можуть роздратувати своєю пихатістю і всезнайством, але потім вони можуть стати найкращою підтримкою в усьому.

Діва – пиріжки з яблуком

Діви – це ідеальні як для начинки в пиріжках яблука і кориця Фото: Depositphotos

Діви – скромні натури. Переважно скромні. Вони привабливі й не тільки зовні. Люблять, коли все навколо пахне красою, як і пахнуть пиріжки з яблуками. Насамперед коли до них додається кориця. Одне з кращих поєднань у будь-який випічці – це ідеальні Діви.

Терези – пиріжки з полуницею

Терези – це пиріжки з полуницею, від яких навряд чи хтось зможе відмовитися Фото: unsplash.com

Досконала ягода полуниця, такими здебільшого бувають Терези. Ці люди вимогливі не тільки до себе, відповідно, хочуть цього і від оточення. Разом з цим їм дуже коректно вдається виходити з будь-якої конфліктної ситуації і згладжувати кути. Як і пиріжки з полуницею – навряд чи знайдеться людина, яка зможе відмовитися від таких пиріжків.

Скорпіон – пиріжки з картоплею

Затишні пиріжки з картоплею – це Скорпіони, які насправді чуйні Фото: Depositphotos

Пиріжки з картоплею – що може бути простіше? Звичайнісінька начинка без претензій на оригінальність зовсім не схожа на норовливих, байдужих до інших, часом неприступних Скорпіонів. Але ті, у кого в близькому оточенні є ці люди, скажуть – м'якіше Скорпіонів годі й шукати. Важливо їх прийняти і полюбити, як багато хто воліє пиріжки з картоплею іншим, вишуканішим начинкам.

Стрілець – пиріжки із сухофруктами і горіхами

Стрільці, які люблять все незвичайне, – це пиріжки з горіхами і сухофруктами Фото: instagram.com/liliiamatveeva/

Ми неодноразово говорили, що Стрільці – дуже авантюрні люди, чим, власне, і приваблюють до себе інших. Зрозуміло, що для цих людей пиріжки з капустою і яблуками – дуже просто. І якщо вони поставили перед собою мету – спробувати неординарні пиріжки із сухофруктами та горіхами, то обов'язково їх спробують.

Козеріг – пиріжки зі шпинатом

Козероги – це пиріжки зі шпинатом Фото: Depositphotos

Дисципліновані й терплячі до себе (але не до інших) Козероги беззаперечні в своїй думці. Можливо, така позиція дозволяє цим людям досягати поставлених цілей. У Козерогів є внутрішня сила, якій позаздрять усі інші знаки. Шпинат має колосальну користь для організму і смачний у пиріжках.

Водолій – пиріжки з грибами

Водолії – це компанійські пиріжки з грибами Фото: facebook.com/germancooks

Водолії – це пиріжки з грибами. Дуже цікава і соковита начинка, втім, як і ці люди. Вони приваблюють інших своїм способом мислення, знаннями в різних сферах, умінням контактувати з людьми.

Риби – пиріжки з малиною

Риби – це найвибагливіша малинова начинка для пиріжків Фото: instagram.com/tatyana_nazatin/

Малина – примхлива ягода з мінливим настроєм. Вчасно не з'їси – вона може зіпсуватися. Як і з Рибами: не встигнеш помітити, що їх щось не влаштовує, все – образа прийде миттєво. Але разом з цим, ці люди ніжні й душевно смачні, як і малинова начинка для пиріжків.

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