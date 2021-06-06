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П'ємо чай за гороскопом – 12 видів напою для кожного знаку зодіаку

Вчора, 08:15

Творчим Водоліям підійде каркаде, а прямолінійним Скорпіонам – чай з імбиром

Який ви чай за гороскопом
Який ви чай за гороскопом
Фото: freepik.com

Ми вже знаємо, що кожен знак зодіаку може асоціюватися з різними видами випічки. Тепер дізнаємося, який чай треба приготувати, згідно з рекомендаціями зірок. З'ясувалося, Тельці, для яких важливі деталі, – це чай з бергамотом, а Раки, які обожнюють домашній затишок, – це всілякі ягідні чаї.

Овен – чорний чай

Напористі й безпринципні Овни – це перевірений часом міцний чорний чай
Напористі й безпринципні Овни – це перевірений часом міцний чорний чай
Фото: freepik.com

Напористі Овни люблять надійність. Вони тверді, як кремінь. Насичений чорний чай, бажано без будь-яких добавок, – ідеальний для представників одного з найсильніших знаків зодіаку.

Телець – чай з бергамотом

Тельці люблять, щоби була родзинка. Їхній чай – з бергамотом
Тельці люблять, щоби була родзинка. Їхній чай – з бергамотом
Фото: Pixabay

Вони спокійні, прагнуть здобути положення в суспільстві, комфортно почуваються в міцній сім'ї. Для Тельців важливі деталі, в нашому випадку – аромат чаю. Ці люди вважають за краще натуральні чаї, але щоб у них була родзинка. Інакше ніяк.

Близнюки – зелений чай

Близнюки – це різноманітність екзотичних зелених чаїв
Близнюки – це різноманітність екзотичних зелених чаїв
Фото: Pixabay

Близнюки люблять усе екзотичне. Навіть зелений чай, який став для нас звичним, вони можуть вдосконалити різними методами заварювання, додаючи в нього несподівані інгредієнти. Словом, усе, як у житті Близнюків. Експерименти і дослідження – це їхнє все.

Раки – ягідні чаї (малиновий, полуничний)

Для Раків, які обожнюють спокій, підійдуть затишні ягідні чаї
Для Раків, які обожнюють спокій, підійдуть затишні ягідні чаї
Фото: Depositphotos

Раки – люди домашні, їх важко витягнути в далекі поїздки, близькість рідних стін додає їм упевненості. Це люди настрою, комфортно почуваються в сім'ї, вони чуттєві, ранимі, мають загострену інтуїцію, не люблять міняти своє життя. Ракам рекомендуються такі затишні в усіх сенсах ягідні чаї.

Лев – чай масала

Леви – це терпкий чай масала
Леви – це терпкий чай масала
Фото: Depositphotos

Тут є все – кориця, гвоздика, імбир, молоко, цукор. Леви люблять, коли все крутиться навколо них і щоб усі з ними рахувалися. Бажано, не сперечаючись. Ідеальні пропорції інгредієнтів у цьому напої – це порядок у всьому, до якого так прагнуть ці люди.

Діва – чай ​​матча

Для вишуканих Дів – екзотичний чай матча
Для вишуканих Дів – екзотичний чай матча

Цей вишуканий і екзотичний чай підходить для Діви, яка прагне досконалості всюди та навіть у своєму улюбленому напої. Цей міцний чай подарує їм необхідний комфорт і душевний спокій.

Терези – чай з молоком

Урівноважені Терези – це правильна пропорція молока в гіркому чорному чаї
Урівноважені Терези – це правильна пропорція молока в гіркому чорному чаї
Фото: Depositphotos

І що більше молока буде в цьому чаї, то краще. Терезам необхідна рівновага в усіх сферах життя і навіть з чаєм. Їхній варіянт – міцний гіркий чай, який вони нейтралізують правильною кількістю молока.

Скорпіон – імбирний чай

Активним Скорпіонам потрібна терпкість імбирного чаю
Активним Скорпіонам потрібна терпкість імбирного чаю
Фото: freepik.com

Цим дещо зухвалим у хорошому сенсі людям потрібна гостринка і терпкість. Імбирний чай бадьоритиме Скорпіонів, ну й розслаблятиме, бо по життю вони вкрай активні.

Стрілець – чай ​​сенча

Пристрасним Стрільцям потрібен сонячний чай сенча Фото: instagram.com/matchati/
Пристрасним Стрільцям потрібен сонячний чай сенча Фото: instagram.com/matchati/

Цей знак сонця, сповнений ентузіазму і пристрасті до подорожей. Стрілець жадає пригод і любить повеселитися. Чай сенча – японський чай і його вирощують під сонцем. Це кращий напій для Стрільців.

Козеріг – чай з мелісою

Чай з мелісою допоможе Козерогам розслабитися
Чай з мелісою допоможе Козерогам розслабитися
Фото: Pexels

Кажуть, що меліса має унікальні здібності заспокоювати всіх, хто постійно напружений. Козероги – це ті люди, які зосереджені на собі та на своїх справах, чим ображають своє близьке оточення. Чай з мелісою допоможе їм вирватися з метушні та розслабитися.

Водолій – каркаде

Каркаде прекрасно підживить енергією Водоліїв
Каркаде прекрасно підживить енергією Водоліїв
Фото: Depositphotos

Волелюбному знаку зодіаку потрібно щось, що заспокоює їхні творчі розуми і підживлює їхнє бажання бути незалежними і вільними. У цьому випадку допоможе каркаде.

Риби – трав'яний чай

Трав'яний чай принесе розраду неспокійним Рибам
Трав'яний чай принесе розраду неспокійним Рибам
Фото: Pixabay

Цьому чуйному знаку зодіаку потрібен чай, який заспокоїть нерви і принесе розраду душі. Цей чай знімає стрес і заспокоює, коли у вас поганий день або немає настрою.

За матеріалами: Рinkvilla.com.

А до чаю приготуйте мигдальний пиріг з м'ятою за рецептом Григорія Германа.

Тут дізнаєтеся, який коктейль можна приготувати, згідно з вашим знаком зодіаку.

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