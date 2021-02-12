Як боротися з негативом в найбільш депресивний місяць року

Рух і порядок в житті – найкращі антидепресанти

Лютий психотерапевти називають найдепресивнішим місяцем року. Як боротися з негативом, а головне – як його попередити, розповіли психологи Марія Тищенко, Спартак Суббота, Ірина Яворська та Богдана Валігура. Але не зважаючи на те, що лютий називають депресивним місяцем – саме на нього припадає найромантичніше свято в році – День всіх закоханих. І щоб підняти собі і своїй коханій людині настрій, ми зібрали 14 ідей, як провести День святого Валентина незвично й цікаво.

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Мадонна, Брітні Спірс, Леді Гага, Анджеліна Джолі, Адель і ще десятки інших знаменитостей публічно розповідали про свою депресію і боротьбу з нею.

Як проявляється депресія

За словами Марії Тищенко часто депресія проявляється у вигляді втрати апетиту, втоми й одночасного бажання спати, але заснути не вдається і нічого вас не тішить.

Правда, це не завжди означає, що у вас депресія. Можливо, просто давно не відпочивали.

Спартак Суббота каже, що найчастіше досить відпочити, як би дивно це не звучало. Але люди так турбуються про роботу, турбуються про свій дохід і тому вони постійно як білки в колесі. Однак, зазначає психолог, якщо тривалий час відчуваєте дискомфорт, близько трьох тижнів, тоді є сенс звернутися за допомогою до психотерапевта.

Як убезпечити себе від негативу

Ірина Яворська пропонує перед сном згадувати 10 приємних моментів сьогоднішнього дня, за що ви себе можете похвалити. Та обов'язково включати в життя те спілкування, яке приносить вам задоволення. Якщо поруч немає близької людини, то тримайте зв'язок через телефон.

Рух і порядок в житті – найкращі антидепресанти, вважає Богдана Валігура.

Як правильно спати та чому важливо висипатися Фото: Pexels

За її словами, нормальний сон і нормальний режим, коли ви лягаєте і засинаєте в один і той же час – це дуже важливо для мозку, адже він любить порядок. А ще частіше і більше гуляйте – це класно впливає на наш емоційний стан.

Харчування також має значення. Через відсутність сонця взимку наш організм недоотримує вітаміну Д, саме який впливає на настрій. Тому дієтологи радять додати в свій раціон жирні сорти риби, сир і яйця.

Тим часом ми з'ясували, як перестати економити на собі – три кроки.

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