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5 головних запитань про секс, які ви боїтеся поставити

Розповідаємо коротко про наболіле

Озвучити проблему – це перший крок на шляху до її вирішення. Ось, чому важливо говорити про секс, свої бажання й про те, що подобається або не подобається.

У нашому новому проєкті – подкасті "Сьогодні буде секс" – журналістка Настя Бобкова та секстерапевтка Ярослава Плотнікова детально обговорюють вищезгадану тему. А ми коротко відповімо на кілька запитань, які, ймовірно, мучать багатьох з нас.

Сьогодні буде секс Фото: Сьогодні

Секс в порно і звичайному житті – це різне?

Так. Дивитися порно не шкідливо, а ось переносити його до свого ліжко може призвести до непорозумінь. Дуже часто хтось із партнерів, подивившись порно, намагається повторити деякі пози, думаючи, що вже тільки це підвищить якість сексу. Водночас для іншого це може бути зовсім неприємно або некомфортно.

Ще один мінус порно в тому, що на екрані ми бачимо все красиве та ідеальне. В реальному житті як у чоловіків, так і в жінок, з'являється через цю картинку дуже багато комплексів. Слідом виникають сварки, невдоволення, які накопичуються, і впливають не тільки на секс, але й на інші сфери життя.

Як стосунки поза ліжком впливають на секс і навпаки

Як ваші стосунки впливають на ваш секс, так само ваш секс впливає на ваші стосунки. Якщо вас не задовольняє ваш секс, ви все одно своє незадоволення перенесете на життя. Якщо ви з партнером посварилися і не з'ясували проблему, під час сексу ви не зможете розслабитися, відключити свою голову і будете згадувати образи.

Саме тому важливо, щоб за межами спальні (або в ній) ви і ваш партнер були в гармонії один з одним. Ну або хоча б вчасно вирішували конфлікти, висловлювали претензії і знаходили компроміс. Це убезпечить вас від зайвого стресу.

Чому важливо озвучувати свої бажання в сексі

А як інакше партнер дізнається про ваші уподобання? А як ви дізнаєтеся, що подобається партнерові? Часом навіть дорослі люди бояться розмовляти на такі пікантні теми, незважаючи на багаторічний сексуальний досвід.

Обговорення внесуть ясність у ситуацію і принесуть тільки користь в ліжку, а, якщо згадати пункт вище – то і в житті. Плюс, ви переборюєти свій страх озвучити бажання і відчуваєте себе впевненіше.

Чому не потрібно боятися секс-шопів

У сучасному суспільстві існує стереотип, що секс-іграшки потрібні тільки збоченцям або тим, у кого все погано в ліжку. Насправді ж, це не завжди так. Іграшки допомагають урізноманітнити секс, дарують нові відчуття і допомагають дізнатися про своє тіло (або тіло партнера) краще.

Як почати говорити з партнером про секс

Почати спілкуватися про секс можна, послухавши подкаст про секс. Ви можете обговорити те, що почули, висловитися – згодні або не згодні з озвученим, і так ви зрозумієте, як спілкуватися на інтимні теми між собою.

Навіщо говорити про секс і як це робити правильно, про що обов'язково повинен знати ваш партнер і як розвиток сексуальності впливає на якість життя в цілому – більше слухайте у подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts, Google Podcast або SoundCloud.

Раніше ми розповідали, як сказати партнеру "ні" і не посваритися.

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